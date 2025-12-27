Pilar García de la Granja, experta económica: "En diciembre pagamos más de 10 millones de pensiones, hay una diferencia enorme entre el número de pensionistas hace 20 o 25 años con hoy en día"

El gasto en pensiones correspondiente al mes de diciembre ha vuelto a batir un nuevo récord, alcanzando los 750013000 de euros, un 6% más que en el mes anterior. La noticia, aunque esperada, subraya la creciente presión sobre las arcas públicas. Así lo ha analizado la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, en el programa 'La Linterna' con Rubén Corral, donde ha explicado que el incremento no se debe solo a que "cada vez tenemos más pensionistas", sino a que "los nuevos pensionistas tienen pensiones más altas".

García de la Granja ha ofrecido un dato revelador en 'Clases de Economía': "Se han pagado este mes de diciembre más de 10 millones de de pensiones, entre contributivas y no contributivas". La experta subraya que existe "una diferencia enorme entre el número de pensionistas hace 20, 25 años, que el número de pensionistas hoy en día". Este aumento del gasto, añade, ya no puede cubrirse únicamente con las cotizaciones, por lo que "hay que cubrirlo vía otros impuestos y vía deuda".

Un sistema "inviable"

La sostenibilidad del sistema actual es una de las mayores preocupaciones para los analistas. Para Juanma López Zafra, profesor titular de CUNEF Universidad, la situación es directamente "inviable". Según su análisis, el modelo actual provoca que "las clases medias, que son el 90 por 100 de todo, cada vez tengamos menos margen".

Pese a la advertencia, Pilar García de la Granja ha matizado que, mientras la prima de riesgo se mantenga en niveles bajos como los actuales, "hay dinero de deuda pública para pagar estas pensiones". Sin embargo, la mayoría de los expertos abogan por una "contrarreforma" del sistema actual, heredado de la gestión de José Luis Escrivá.

Las reformas sobre la mesa

Sobre las posibles soluciones, los economistas apuntan a las recomendaciones de la OCDE, que sugiere introducir una corrección demográfica en la fórmula de revalorización y reducir la relación entre pensión y salario para los nuevos jubilados. El economista Daniel Lacalle propone dos medidas clave: "Lo primero que hay que hacer es sacar las pensiones no contributivas de la seguridad social". En segundo lugar, defiende que el sistema debe "evolucionar hacia un sistema mixto, como tienen todos los países de nuestro entorno".

En la misma línea, López Zafra apunta a la necesidad de transitar hacia un sistema de "cuentas nacionales", donde cada trabajador tenga una parte de capitalización y se responsabilice de su propio ahorro. Lacalle también insiste en que para aumentar el poder adquisitivo de las pensiones de forma sostenible es crucial "mejorar la productividad", lo que se traduciría en "mejores sueldos y, por lo tanto, mayores cotizaciones a la seguridad social".

El ahorro privado, en jaque

La desconfianza en el sistema público es palpable. Según un estudio de la patronal europea de aseguradoras, el 80% de los españoles cree que no podrá mantener su nivel de vida al jubilarse. Sin embargo, en España "solo hay un 25% de los trabajadores que tienen pensión privada", seis puntos por debajo de la media europea. Esta brecha se explica, según García de la Granja, porque en el país "no se facilita el ahorro para pensiones, es más, se penaliza", al haberse reducido las desgravaciones fiscales.

La experta también ha señalado que la alta carga de las cotizaciones sociales para las empresas —un 34% adicional al salario bruto— hace "imposible" que puedan ofrecer más planes de empresa. La recomendación de organismos como la Comisión Europea o la OCDE es clara: bajar los impuestos al ahorro y promover una reforma equilibrada. García de la Granja ha criticado la indexación universal de las pensiones al IPC, una medida que considera falta de "sentido común", ya que el impacto de la subida "no es lo mismo para alguien que cobra 3.000 euros que para quien cobra 800".

Recientemente, el BOE ha publicado la revalorización de las pensiones para el próximo año: un 2,7% para las contributivas, un 7% para las mínimas y un 11,4% para las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. Finalmente, la economista ha recordado que el pago de la deuda no es un problema futuro, sino presente: "Después de las pensiones, la segunda partida más importante del estado es el interés de la deuda", un coste que "estamos pagando nosotros" con los impuestos actuales.