Pilar García de la Granja, sobre el nuevo registro horario: "Esto repercute en mayor riqueza, mejor calidad de vida, mejores servicios..."

El Ministerio de Trabajo ha confirmado que está ultimando los detalles del nuevo registro horario, una medida que ha desatado un nuevo choque dentro del Gobierno. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, acusa directamente al Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, de oponerse a esta iniciativa. Este enfrentamiento ha sido analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, en el espacio Clases de Economía con la experta y directora de 'Mediodía COPE', Pilar García de la Granja, donde se han abordado las tensiones que genera el registro horario digital, paralizado hasta 2026.

Choque en el Gobierno de coalición

Las acusaciones de Yolanda Díaz han sido contundentes, asegurando que ciertos sectores del Ejecutivo se oponen sistemáticamente a las políticas progresistas. "Siempre tienen un sujeto que les impulsa a una visión en contra de las cosas buenas de nuestro país", ha declarado la ministra de Trabajo. En su crítica, ha enumerado una serie de medidas que, según ella, han encontrado resistencia interna: "Desde el salario mínimo, pasando por los ERTEs, por la ley rider, por las trabajadoras del hogar, por la reforma laboral, que casi rompemos el gobierno varias veces, siempre están en contra".

La visión de los expertos

Frente a la postura de Trabajo, la directora de 'Mediodía COPE', Pilar García de la Granja, ha ofrecido una perspectiva económica crítica. Durante su intervención, ha lamentado el enfoque del Gobierno, señalando que las medidas deberían ir en otra dirección. "En vez de ayudar a facilitar el negocio, los emprendedores, el emprendimiento, las empresas, que esto repercuta en mayor riqueza, mejor calidad de vida, mejores servicios... ¿es que está todo al revés?", ha cuestionado la experta.

La implantación de este sistema implica una transición definitiva del papel a la nube, ya que el control horario será obligatorio en formato digital a partir de 2026. Para facilitar esta adaptación, ya existen en el mercado diferentes apps de control horario para autónomos y empresas, tanto gratuitas como de pago, que permiten cumplir con la nueva normativa.

Mientras tanto, el Ejecutivo parece buscar nuevas vías de ingresos por otros frentes. En este sentido, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado su intención de limitar las bonificaciones del impuesto de sucesiones y donaciones, buscando una mayor recaudación en aquellas comunidades autónomas que actualmente aplican reducciones significativas a las herencias.