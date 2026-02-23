tiempo de juego
El desencanto de Paco González con el fútbol moderno actual: "Se ha perdido la espontaneidad y el VAR no ayuda; mientras otros deportes son más bonitos de ver que hace 10 años"
El director de Tiempo de Juego, tras una jornada en La Liga donde el VAR ha sido protagonista en muchos partidos, ha comparado al fútbol moderno con otros deportes y ha criticado duramente el intervencionismo del VAR.
Paco González, director de Tiempo de Juego, ha compartido una contundente reflexión sobre el estado actual del fútbol durante El Tertulión de los domingos. Paco considera que, a diferencia de otros deportes que han mejorado, el fútbol ha empeorado en los últimos años, perdiendo parte de la esencia que lo caracterizaba.
Esta semana, por ejemplo, Oriol Cardona y Ana Alonso se han convertido en doble medallistas olímpicos en los Juegos Olímpicos de Invierno. En atletismo, Duplantis ha rozado un nuevo récord mundial en Francia. Y en ciclismo, Iván Romeo y Juan Ayuso han brillado con sus triunfos en la Vuelta a Andalucía y la Vuelta al Algarve, respectivamente. Momentos, todos ellos cargados de una emoción y sentimiento que para Paco González ha ido desapareciendo del fútbol actual.
El VAR, a juicio
Uno de los aspectos que más lamenta Paco es la pérdida de espontaneidad y continuidad en el juego. Aunque inicialmente pensó que podría acostumbrarse al videoarbitraje, ha confesado que lleva cada vez peor la incertidumbre tras un gol: "llevo 8 o 10 años de VAR y... esto de que haya un gol, y que a los 3 minutos, espera, espera, espera...".
El periodista ha sido muy crítico con la minuciosidad con la que el VAR examina cada jugada, a menudo de forma excesiva. Ha ilustrado su frustración con un ejemplo gráfico sobre cómo se anulan goles "porque el del VAR ha encontrado que en un grano de la mano izquierda le ha dado rozado un balón a Pepito Pérez". Esta situación, unida a las simulaciones y protestas, para Paco González deteriora la experiencia del aficionado.
Ante la pregunta de si el problema es la herramienta o la interpretación que se hace de ella, el director de Tiempo de Juego ha propuesto una solución radical para la sala VOR. "Yo no ponía ni árbitros en el VAR, ponía a un aficionado del montón", ha asegurado, argumentando que una persona neutral y sin prejuicios hacia los equipos implicados sería suficiente para manejarlo.
Una intervención mínima
En su opinión, el videoarbitraje solo debería intervenir en situaciones flagrantes. "Deberían llamar al atención de los árbitros solo si ve que alguien le saca un ojo al otro, un gol en un clamoroso fuera de juego, una injusticia con un gol, con la mano de Henry, algo algo salvaje", ha detallado el comunicador.
Finalmente, Paco González ha hecho un llamamiento a recuperar la esencia perdida del deporte rey. "Vamos a dejar que el fútbol tenga la continuidad y la intensidad de siempre", ha concluido.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.