Ibón Domínguez, portavoz de JUPOL: "El sistema ha dejado desprotegida a la víctima, Marlaska se tiene que ir"

La gestión de Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior vuelve a estar en el punto de mira. Un centenar de personas, incluyendo unos 50 policías nacionales, se han concentrado a las puertas del ministerio para exigir su dimisión y la del director general de la Policía, Francisco Pardo. La protesta, convocada por el sindicato mayoritario JUPOL, responde al último escándalo que afecta al cuerpo: la dimisión del director adjunto operativo (DAO), denunciado por una subordinada por un presunto delito de violación.

Responsabilidad política al más alto nivel

Desde el sindicato convocante apuntan directamente a la cúpula de Interior. Según ha declarado Ibón Domínguez, portavoz de JUPOL, en Mediodía COPE, la responsabilidad del ministro es ineludible: "Si lo sabía, porque lo sabía y sería encubridor, y si no lo sabía, porque demuestra que no está capacitado para tener un cargo de tal responsabilidad, ya que el DAO era su mano derecha". Y es que, la consideración que le tenían en la Policía Nacional, "donde era Dios", hizo que le prolongaran su edad de jubilación de forma indefinida.

EFE El número dos de la Policía Nacional José Ángel González, denunciado por agresión sexual

El portavoz de JUPOL ha recordado también el compromiso que el propio ministro asumió en sede parlamentaria, cuando dijo que "si la víctima no se había sentido protegida por el sistema, dimitiría". Para el sindicato, la prueba de este desamparo es clara: "La víctima no ha confiado en el sistema porque no denunció en la Policía Nacional. Ha denunciado al DAO a través de una querella judicial, y además, viendo peligrar su propia integridad física, ha requerido protección policial".

El sistema la ha dejado desprotegida, Marlaska se tiene que ir" Ibón Domínguez

Una jubilación y unas medallas polémicas

La polémica se extiende a las condecoraciones recibidas por el ex DAO. Este contaba con medallas que suponen un incremento del 10% del sueldo para toda la vida por cada una, una remuneración vitalicia que se mantiene tras la jubilación. Su segundo, conocido como el "miniDAO", también recibió una medalla de plata pocos días antes de que estallara el caso.

La posible retirada de estas medallas pensionadas se presenta complicada. El portavoz de JUPOL denuncia que se rigen por una "normativa franquista" y que el ministro Marlaska "no ha hecho absolutamente nada" por cambiar en ocho años. "Hemos solicitado que se le retiren, pero va a ser francamente complicado, porque esa normativa no contempla la retirada", ha afirmado.

EFE El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska

JUPOL critica duramente que al exmando policial se le permitiera jubilarse "de forma honrosa" en lugar de ser cesado. "Desde que dimitió, que no fue cesado, esto hay que recordarlo, le dejaron dos días de pleno poder", explican. Durante ese tiempo, "no fue suspendido de empleo y sueldo", un trato que contrasta con el que recibiría cualquier otro agente ante hechos de tal gravedad. Gracias a ello, el ex DAO disfrutará de una jubilación que, incrementada un 20% por las dos cruces pensionadas, alcanzará los 4.500 euros brutos mensuales.

Ante esta situación, la conclusión del sindicato es tajante: "El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, no pueden estar ni un minuto más en esos dos cargos de responsabilidad, porque están manchando la imagen de la Policía Nacional".