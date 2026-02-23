Luis convirtió un local de 500 metros cuadrados en "un negocio rentable y sin problemas de mantenimiento": "Lo convertí en 32 trasteros"

Tener un local de 500 metros cuadrados en una zona de costa y no saber qué hacer con él ha sido el punto de partida de Luis, un empresario que ha encontrado en los trasteros un negocio muy rentable. Tal y como ha explicado en el programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera, decidió dividir el espacio y el resultado fueron 32 trasteros de distintas dimensiones. "Observé que era una forma de tener una rentabilidad muy buena, una forma segura y, a la misma vez, sin tener grandes problemas de mantenimiento", ha afirmado.

El auge de un mercado al alza

El caso de Luis no es aislado, ya que el sector vive un auténtico boom. En los dos últimos años, la superficie disponible para alquilar un trastero en España ha crecido un 46 %, superando el millón y medio de metros cuadrados ofertados. Este dato sitúa al país en el cuarto puesto a nivel europeo y evidencia una demanda creciente por parte de los ciudadanos, que necesitan guardar desde cambios de armario hasta el carrito de los niños.

Alamy Stock Photo Trastero de una casa

El espacio, un bien escaso

Este fenómeno responde, según ha analizado en el programa el profesor Fernando Trías de Bes, a que "el espacio ya es un bien escaso". Para el experto en economía, las crisis también se explican a través de pequeños detalles como la necesidad de alquilar un lugar para guardar nuestras pertenencias, lo que demuestra que el espacio se ha convertido en un lujo.

El problema, según Trías de Bes, es doble: por un lado, las viviendas son cada vez más pequeñas y, por otro, acumulamos más cosas que nunca. Esto ha provocado que el precio se dispare, hasta el punto de que, como advierte el profesor, "en estos momentos, el precio de metro cuadrado de alquilar un trastero en Madrid o en Barcelona te sale igual o más caro que el metro de vivienda".

Un negocio rentable y con pocos riesgos

Desde el punto de vista del inversor, el modelo es muy atractivo. Trías de Bes ha destacado que negocios como el de Luis tienen ventajas evidentes frente al alquiler residencial, ya que se diversifica el riesgo al pasar de un inquilino a más de treinta. Además, la gestión de impagos es mucho más sencilla: "Ahora uno o dos que no te paguen, le quitas el trastero y fuera, mucho más fácil que no desalojar a alguien", ha comentado.

Sin embargo, esta tendencia también tiene su contrapartida. La proliferación de estos negocios, a menudo automatizados, contribuye a la pérdida de tejido comercial y social en los barrios. Como ha apuntado Herrera, cuando desaparece un comercio tradicional para dar paso a un local compartimentado, "se pierde contacto, se pierde naturalidad" y se empobrece la vida de barrio sobre todo.