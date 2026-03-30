Jorge Olcina, meteorólogo: "Esta Semana Santa, a partir del jueves o viernes, podríamos tener tranquilidad atmosférica en toda España"

La Semana Santa ha arrancado con un ambiente frío y fuertes rachas de viento en buena parte de España, un "coletazo final de la última entrada de aire frío" que ha generado incertidumbre. Sin embargo, el meteorólogo Jorge Olcina, director del Laboratorio de Clima de la Universidad de Alicante, ha asegurado en 'Herrera en COPE' que un anticiclón traerá una estabilización generalizada durante la mayor parte de la semana.

Contrastes en la península

Pese a la tendencia general, Olcina ha señalado que una zona del país seguirá afectada por la inestabilidad hasta el martes. Se trata del noreste peninsular y Baleares, un "triángulo" que abarca desde Bilbao hasta Palma de Mallorca y el Pirineo. En estas áreas, especialmente en el Cantábrico oriental, País Vasco y Baleares, persistirán las precipitaciones y, sobre todo, "el viento es lo que más va a afectar en las próximas horas", ha advertido el experto.

En el resto del territorio, la situación será muy diferente. El tiempo será tranquilo, estable y soleado. Las temperaturas diurnas irán en aumento, llegando a ser "plenamente primaverales" en el sur, con máximas de hasta 27 o 28 grados en el Valle del Guadalquivir a partir del martes. No obstante, Olcina subraya que el calor no será generalizado y que hay que prestar atención al termómetro nocturno. "Las noches van a seguir siendo bastante frescas, frías en toda España", ha explicado, recomendando un abrigo por la mañana y por la noche.

EFE Un momento de la procesión del Cristo de las Penas este Domingo de Ramos

Un final de semana soleado

La tranquilidad atmosférica se extenderá a todo el país en la segunda mitad de la semana. A partir del jueves o viernes, la inestabilidad del noreste desaparecerá, dando paso a un final de Semana Santa soleado en todo el territorio. Olcina ha destacado lo inusual de esta previsión, ya que "hacía tiempo que no podíamos decir, oye, pues, una Semana Santa más o menos tranquila, estable, soleada, durante todos los días de la semana", algo que ha calificado de "muy raro" para esta época del año.

EFE La imagen de la Virgen de La Estrella, de la hermandad de la Estrella, recorre el barrio de Triana durante su procesión de Domingo de Ramos

A este buen tiempo se suma el cambio de horario, que proporciona más horas de luz por la tarde. Como dato significativo, Olcina ha recordado que desde el equinoccio de primavera, el pasado 20 de marzo, "el día va ganando 3 minutos de de luz cada cada día". Este aumento de la luminosidad, que se prolongará hasta finales de junio, es un factor que "también es importante para el ánimo de las personas", ha concluido el meteorólogo.