Marc Vidal, inversor: "El consumidor español se está anticipando y está optimizando cada euro como si viniese algo malo; el 68% está recortando en ocio"

El analista económico Marc Vidal ha advertido en el programa Herrera en COPE de que, aunque el consumidor español todavía gasta, ha cambiado la forma en que lo hace, una diferencia que podría ser "la señal más clara de alarma que tenemos sobre lo que viene". Durante su intervención en la sección 'Salida de emergencia', Vidal ha explicado que el indicador de estrés económico se encuentra actualmente en 71 sobre 100, a solo cuatro puntos de la zona crítica a partir de la cual "el consumo se modera y, a partir de ahí, se desploma".

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Recortes preventivos en ocio

El cambio fundamental, según el analista, reside en las prioridades de gasto. Un 68 % de los ciudadanos ha comenzado a recortar en ocio y entretenimiento, una decisión que demuestra una clara anticipación. "El consumidor español no está esperando esta vez a estar mal para reaccionar, está reduciendo exposición antes de que llegue el golpe", ha señalado Vidal. Este comportamiento refleja que la población está optimizando "cada euro como si ya supiera que viene algo más bien malo".

Una crisis más allá del consumo

Vidal ha profundizado en que este ajuste, por ahora silencioso, se hará más visible con el avance de la inflación. El verdadero problema subyacente no es la caída del consumo, sino las condiciones estructurales del país, donde "el salario más frecuente está por debajo del salario mínimo", una de cada cuatro personas vive en riesgo de pobreza y más de un millón de ciudadanos depende de una renta mínima para subsistir. En este contexto, ha afirmado que "el problema real es que cada vez hay menos gente con opciones para consumir lo indispensable".

Cada vez hay menos gente con opciones para consumir lo indispensable" Marc Vidal Inversor

Por ello, el experto ha concluido que el desafío actual va más allá de una simple fluctuación del mercado. "Esto no va de una crisis de consumo, va de una crisis de estructura", ha sentenciado. Según Marc Vidal, esta situación no se resolverá con medidas superficiales, en alusión a los "5.000 millones de euros" mencionados en el programa.

Consejos para proteger sus ahorros de la inflación

La creciente inflación, que podría rondar el 3%, provoca la pérdida de poder adquisitivo. Este fenómeno significa que, si los precios suben y el dinero no se mueve, cada vez se pueden comprar menos cosas. Según datos del Banco de España, casi un 34% del ahorro de las familias se encuentra en efectivo o depósitos, una decisión que inmoviliza el dinero y reduce su valor real.

GOBIERNO Varios billetes de euro

Antes de invertir, los expertos recomiendan crear un colchón de seguridad. Este fondo debe cubrir los gastos fijos de entre 3 y 6 meses (como la hipoteca, facturas o alimentación) para hacer frente a posibles imprevistos. Una vez asegurado este colchón, es aconsejable mover el resto de los ahorros para que no pierdan valor.

No es necesario disponer de grandes sumas para empezar a invertir. Hoy en día es posible hacerlo con cantidades muy pequeñas, como 100 euros al mes. La clave es la paciencia, ya que cuanto más largo es el horizonte temporal, más riesgo se puede asumir al haber más margen para recuperarse de eventuales crisis.

La regla de oro para los inversores es la diversificación, es decir, no destinar todo el capital a un único producto. Se recomienda repartir el dinero entre diferentes opciones como los depósitos, fondos de inversión, bonos del Estado, el oro como valor refugio o la inversión inmobiliaria si se cuenta con mayor capital.