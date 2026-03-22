Oscar Barrero, responsable de energía de PWC, sobre el impacto de la guerra: 'Pueden quedar daños estructurales fundamentales'

El precio del gas ha subido notablemente, y sin señales de una marcha atrás en el corto plazo, como consecuencia de la guerra en Irán, con ataques a infraestructuras clave y el cierre del estrecho de Ormuz. En este contexto de máxima tensión, Oscar Barrero, responsable de Energía de PWC, ha analizado la situación en el programa 'La Mañana de Fin de Semana' de COPE, presentado por Fernando de Haro.

Según ha explicado Barrero, es "muy difícil hablar de un solo escenario", lo lógico es "trabajar con varios en función de la duración y la gravedad del conflicto". El experto ha señalado que, por ahora, lo que se está viendo en el mercado es "una volatilidad derivada más de la incertidumbre" que de un problema de suministro confirmado. Existe, en su opinión, "un componente más de riesgo percibido que de riesgo real".

El riesgo de 'daños estructurales'

El punto de inflexión, según ha advertido Barrero, llegará si hay una "afectación sobre infraestructuras que puedan ser clave" para el suministro global de gas. Si esas instalaciones no se pueden reponer en un "tiempo razonable", ha afirmado que "ese miedo se traduce en una realidad, que es que el mercado de gas y de petróleo, pueda quedar desestabilizado".

El responsable de PWC ha insistido en que el conflicto podría dejar secuelas duraderas en la economía global. "Pueden quedar daños estructurales fundamentales", ha sentenciado, refiriéndose a un desequilibrio en la oferta que "puede tardar años, en equilibrarse".

¿Gas o petróleo?

Preguntado sobre qué mercado es más crítico, Barrero ha asegurado que "las dos cosas son importantes". Ha detallado que el gas es "un elemento fundamental tanto para hogares y como industrias" y, además, es clave en la generación de electricidad, por lo que su precio "se traslada también de forma proporcionada" a la factura eléctrica.

Por su parte, el petróleo, actualmente por encima de los 110 dólares por barril, tiene una "afectación mayoritaria en la industria" y un "impacto muy fuerte en el transporte", lo que repercute directamente en la logística y, por tanto, en el precio final de casi todos los productos.

Para calmar los mercados, Oscar Barrero ha recordado que ya se han puesto en marcha medidas para "contrarrestar ese miedo", como la "aprobación de liberación de las reservas estratégicas", la cual ha calificado como una decisión en "volumen histórico". Asimismo, ha mencionado que se baraja la posibilidad de reincorporar al mercado el crudo de Irán o Rusia para estabilizar la oferta.