Pilar García de la Granja, experta económica: "Los autónomos que facturan hasta 85.000 euros ahorrarían 600 al mes en gastos por el IVA si aplicasen esta normativa"

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles su decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no aplicar la normativa que permite exonerar del pago del IVA a autónomos y pequeñas empresas que facturen menos de 85.000 euros al año. El tema ha sido analizado en el programa 'La Linterna' con Ángel Expósito, dentro del espacio 'Clases de Economía' con la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja.

García de la Granja ha calificado la situación como un "escándalo monumental", destacando que mientras Hacienda ha registrado ingresos récord por impuestos, no se aplican normativas que benefician directamente a los ciudadanos. Citando a Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha señalado el ahorro que supondría: "Se pueden ahorrar los pequeños autónomos que facturan hasta 85.000 euros, 600 al mes en gastos por el IVA si aplicase esta normativa". Esta situación agrava la ya insostenible presión fiscal para los autónomos.

Un expediente abierto desde enero

La Comisión Europea ha solicitado la imposición de sanciones financieras para el país. Bruselas abrió un expediente a España en enero y le envió un ultimátum en julio, pero "España aún no ha notificado la transposición de ambas directivas al derecho nacional". De hecho, es el único Estado miembro que no lo ha hecho, lo que ha motivado la denuncia ante el TJUE.

Una de las normativas es el llamado IVA franquiciado, que permite a los Estados decidir si aplican una exención del impuesto a pymes y autónomos por debajo del umbral de 85.000 euros. Aunque España "no tiene intención" de aplicar esta exención a nivel doméstico, Bruselas subraya que debe trasponer las normas para que las pymes españolas puedan acogerse a ella en otros países de la UE, ya que como le ocurre a muchos autónomos que no se plantean contratar, necesitan registrarse primero ante las autoridades españolas.

Riesgo de doble imposición

La segunda directiva que España incumple afecta a la prestación de determinados servicios en línea y al régimen especial del IVA para productos de segunda mano, trabajos artísticos y antigüedades. La Comisión advierte que la falta de adopción de estas normas "conlleva el riesgo de doble imposición o de no imposición", ya que los otros veintiséis Estados miembros sí aplican normas diferentes.

Verifactu se retrasa.

Tras conocerse la decisión, el Ministerio de Hacienda ha aclarado que la transposición de la directiva ya está en tramitación en el Congreso. Según fuentes de Hacienda, los cambios se incluyeron en una enmienda del PSOE a la ley que transpone otra directiva, la conocida como DAC8, aunque su tramitación lleva meses paralizada.

Los autónomos, en pie de guerra

La asociación de autónomos ATA ha reaccionado con celeridad, recordando que ya en diciembre interpuso una denuncia ante la Comisión Europea por este motivo. Su presidente, Lorenzo Amor, ha denunciado la situación de desamparo que viven muchos trabajadores por cuenta propia, como el caso de mariscadores que pagan altas cuotas sin apenas ingresos.

"Los autónomos españoles son los únicos en la Unión Europea que no se pueden acoger al IVA franquiciado si facturan menos de 85.000 euros", ha lamentado Amor. "La falta de previsión legal de un umbral de exención y la inexistencia de procedimientos de control adaptados llevan a los autónomos a vivir con una inseguridad legislativa que se ha instalado en nuestro día a día. Son trabas y más trabas", ha sentenciado.