"Se paga con los impuestos que pagamos, igual que las pensiones, las transferencias... La deuda pública del Gobierno la pagarán nuestros nietos"

La deuda pública española cerró el año 2025 en cifras de récord histórico, alcanzando los 1,69 billones de euros. Este dato, que ha experimentado un crecimiento de 78.000 millones en el último año, sitúa el pasivo del país en una cota sin precedentes. En el programa 'La Linterna', de la cadena COPE, el periodista Ángel Expósito y la experta económica Pilar García de la Granja han analizado la magnitud de esta cifra y, sobre todo, sus consecuencias directas para los ciudadanos.

La directora de Mediodía COPE ha desmontado uno de los mitos más extendidos sobre este asunto: la idea de que la deuda es un problema que heredarán las generaciones futuras. "No, mentira, lo estamos pagando ya", ha afirmado con rotundidad. Según García de la Granja, "toda la deuda acumulada de gobiernos anteriores de cada año se paga con los impuestos que pagamos ahora mismo, igual que pagamos las pensiones, las transferencias, la sanidad o la educación".

Se paga con los impuestos que pagamos, igual que las pensiones, las trasnferencias"

Verifactu se retrasa.

Medio billón más con Sánchez

Desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia en 2018, la deuda pública ha aumentado en casi medio billón de euros (498.192 millones). A pesar de que la ratio de endeudamiento sobre el PIB se redujo ligeramente en 2025 hasta el 100,8%, el pasivo bruto no ha dejado de crecer. Este incremento, superior en 40.747 millones al registrado durante el mandato de Mariano Rajoy, se produce en un contexto donde el Gobierno se ha visto obligado a dedicar miles de millones al pago de la deuda.

El Gobierno ha contado con factores a favor como los fondos europeos Next Generation y récords de ingresos tributarios, gracias a una presión fiscal que ha pasado del 34% en 2018 al 38% en 2025. Sin embargo, ni siquiera este viento de cola ha logrado frenar el aumento del 'debe', en parte por el gasto extraordinario derivado de la pandemia. De hecho, 2025 rompió la tendencia de contención con 78.107 millones de deuda extra.

El pago de intereses, un lastre

García de la Granja ha subrayado que una parte significativa de los impuestos se destina a cubrir los costes de este endeudamiento. "El interés de la deuda es la tercera partida más grande del estado", ha señalado. Esto implica que el dinero de los contribuyentes no solo financia servicios públicos, sino que también paga los intereses de la deuda acumulada, limitando la capacidad de inversión en áreas clave como infraestructuras, a pesar de que hay voces que abogan por utilizar préstamos para crecer sin miedo a la deuda.

El interés de la deuda es la tercera partida más grande del estado"

Europa Press El ministro de Economía, Carlos Cuerpo

El desigual reparto por administraciones

La mayor parte de esta deuda corresponde a la administración central, que acumula 1,5 billones de euros. Le siguen las comunidades autónomas con 342.000 millones y la Seguridad Social, cuyo pasivo se ha disparado más allá de los 136.000 millones (un 7,9% más en un año), en un contexto donde el sistema de pensiones presenta un importante saldo negativo.

La nota positiva la ponen los ayuntamientos y las diputaciones, que han sido la única administración que ha logrado reducir su endeudamiento en 2025. Gracias a una estricta Ley de Estabilidad Presupuestaria, las corporaciones locales disminuyeron su pasivo en un 9,1%, hasta dejarlo en 21.000 millones de euros.