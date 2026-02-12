Julián Núñez, experto en infraestructura hídrica: "En España tenemos un recorte de la inversión pública desde la crisis financiera de 2008, el déficit es enorme"

Las inundaciones que han afectado a miles de personas en las últimas semanas, especialmente en Andalucía, han vuelto a poner el foco en el estado de las infraestructuras hídricas en España. Ante esta situación, el líder del PP, Núñez Feijóo, ha exigido "un plan nacional del agua y revisar las más de 2.400 presas que hay en España". En este contexto, Julián Núñez, presidente de SEOPAN, la asociación de empresas constructoras, ha analizado la situación en 'La Linterna' de COPE, donde ha destacado la necesidad de invertir 100.000 millones de euros en la próxima década para hacer frente a la escasez de agua y prevenir inundaciones.

Durante su intervención en el programa con Expósito y la experta económica Pilar García de la Granja, Núñez ha sido contundente: "En España tenemos todavía un recorte estructural en la inversión pública desde la crisis financiera del 2008". El presidente de SEOPAN ha resumido el problema en cifras, explicando que la inversión pública ha pasado del 5,2% del PIB en 2009 al 3,1% actual, mientras que el presupuesto hidráulico del estado se ha desplomado desde los 5.600 millones de 2009 a los 1.100 millones actuales. Esta situación ha provocado que se acumule "un déficit de inversión enorme".

Planes sin financiación

Uno de los principales problemas, según ha detallado el experto, es que los planes hidrológicos que España elabora cada seis años por mandato europeo no se materializan. Aunque estos planes contemplan inversiones por valor de 37.000 millones de euros, no van acompañados de un acuerdo financiero que los haga viables. Como resultado, "en la práctica solo se ejecuta menos del 30 por 100 de esos planes hidrológicos".

Presa de Alange

A la inversión que se ha dejado de realizar, se suman nuevas obligaciones impuestas por la Comisión Europea que incrementan el déficit. Por ejemplo, la aplicación de la nueva directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas "va a requerir invertir 15.000 millones de euros en modificar y actualizar todas las depuradoras que tenemos en España", ha advertido Núñez.

Pacto de Estado y más inversión

Para revertir esta situación, el presidente de SEOPAN considera fundamental "tener un acuerdo de Estado" para fijar las necesidades financieras y recuperar el nivel de inversión pública previo a la crisis, que era "más de seis veces superior al que tenemos ahora". Unas cifras que se suman a la advertencia de otros expertos sobre la necesidad de actuar, que apuntan a que la inversión en presas debería haber sido mucho mayor en los últimos años.

Además, ha propuesto que el Estado impulse un convenio con las comunidades autónomas y entidades locales para facilitarles la financiación y proveerles de recursos técnicos que no tienen. Según Núñez, aunque hay empresas públicas solventes como el Canal de Isabel II en Madrid, esa no es la realidad de todo el territorio, por lo que "sería imprescindible que el estado le diera un convenio con todas aquellas comunidades autónomas y comunidades locales para facilitarle la financiación".

Europa Press Presa de Alcolea

Actuaciones prioritarias

El presidente de SEOPAN ha señalado varias actuaciones prioritarias, entre las que destaca acometer la prevención del riesgo de inundación en las cuencas mediterráneas, una zona de "extremado riesgo" donde se necesitan 4.000 millones de euros. Estas actuaciones incluyen tanques de tormenta, presas y sistemas de drenaje urbano, conformando un plan prioritario para mitigar el impacto de las inundaciones, una situación que pone de manifiesto el riesgo potencial en las más de 300 presas del país.

Otras actuaciones importantes son la modernización de los sistemas de saneamiento y depuración, con una inversión estimada de 30.000 millones de euros, y la reposición de las redes de suministro que tienen más de 40 años. "La lista es interminable", ha concluido Núñez, subrayando la magnitud del desafío que España tiene por delante en la gestión de sus recursos hídricos.