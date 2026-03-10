Mercadona bate récords con casi 42.000 millones en ventas y 1.729 millones de beneficios en un ejercicio "histórico"

La cadena de supermercados Mercadona ganó 1.729 millones de euros en 2025, lo que supone un 24,9 % más que el ejercicio anterior, según ha anunciado este martes su presidente, Juan Roig.

En un ejercicio que ha definido como "histórico", las ventas subieron un 8 % respecto a 2024, hasta los 41.900 millones, de los que 2.100 se generaron en Portugal, mientras que la cuota de mercado en España se situó en el 28,5 %, seis décimas más.

La venta online aportó 1.061 millones, un 2,5 % del total de la facturación, según la empresa, que este año prevé la apertura de una séptima colmena en Vallecas (Madrid), un centro para el que está seleccionando a 400 trabajadores y estrenará un nuevo modelo de tienda con más protagonismo de los frescos.

El destino de los beneficios: tiendas y plantilla

Sobre el destino de los beneficios, Roig ha detallado que, de este beneficio, 172 millones son fruto de la gestión realizada en su tesorería; del monto de los beneficios, un 80 % se ha dedicado a reinversiones, mientras que el restante, 346 millones, se repartirá en dividendos para los accionistas.

También ha anunciado que arrancará un nuevo modelo de establecimiento, la tienda 9, con más protagonismo de los frescos, para lo que invertirá en los próximos años 3.700 millones de euros.

El presidente de Mercadona se ha detenido a explicar la situación de los trabajadores y ha recordado que entre primas y subidas de sueldo, además de una semana de vacaciones, ha dedicado 1.000 millones de euros a su plantilla, que ya suma 115.000 personas, tras incorporar 5.000 profesionales.

Además, ha destacado que el 70 % de los trabajadores cobra unos 2.200 euros en doce pagas al año y que no tienen problemas para encontrar profesionales, pues -por ejemplo- para la colmena de Vallecas se han recopilado 8.000 aspirantes para 400 puestos.

Otros datos que ha ofrecido es que se ha mejorado el 4 % la productividad, el 16 % la gestión de pedidos en tienda y el 4 % la eficiencia energética.

Tienda 9 y listo para comer

Entre las principales novedades que ha presentado ha sido la transformación en tiendas 9, con más espacio para los productos frescos y una compra más ágil, con optimización de los procesos de corte, cocción y envasado, unificándolos en un solo obrador.

La previsión es abrir 59 este año e invertir 1.000 millones en continuar evolucionando su modelo hacia la tienda 9, además de ampliar y reformar los bloques logísticos, impulsar la innovación tecnológica y abrir nuevas colmenas.

Además de la de Vallecas, hay otra prevista en Málaga para 2027.

Otra palanca de crecimiento sigue siendo la experiencia de listo para llevar, que ha elevado un 20 % sus ventas.

Los planes de la cadena valenciana pasan por aumentar este 2026 sus ventas un 3,5 % y alcanzar los 43.200 millones, para "consolidar un beneficio similar".

"Orgulloso de pagar impuestos"

El presidente de Mercadona se ha mostrado satisfecho y orgulloso de pagar impuestos, si bien la gestión del servicio público es "muy mejorable", algo que "no nos toca a nosotros", ha dicho.

En concreto, la compañía ha pagado 690 millones, con una tasa al 22,8 %, por el impuesto de beneficios, 657 millones del IRPF que pagan los trabajadores y 719 millones entre IVA (repercutido y soportado) y 233 millones por la Seguridad Social, que suman 3.400 millones.

Según los datos facilitados, la cadena de suministro de Mercadona representa en España el 3,1 % del empleo total y el 1,9 % del PIB.