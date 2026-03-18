La pesca española busca un salvavidas del Gobierno ante el precio desbocado del gasoil

El sector pesquero español se encuentra en una situación delicada debido a la incesante alza de los precios del combustible, que amenaza a todos los segmentos de flota. El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, lanza en COPE Galicia un aviso claro al Gobierno: son necesarias medidas urgentes y de aplicación inmediata para evitar el amarre. Según Otero, la barrera de la sostenibilidad económica, fijada entre los 75 y 80 céntimos por litro de gasóleo, está "más que superada", con precios que ya rondan el euro o el euro con cinco céntimos en la mayoría de los surtidores.

Faenar a pérdidas o amarrar

La consecuencia directa de esta escalada de costes es que la flota ha comenzado a seleccionar muy bien los días de faena. Como explica Otero, no se trata de tomar vacaciones anticipadas, sino de aplicar la experiencia profesional para salir a pescar sólo cuando las condiciones garanticen que la rentabilidad "sea lo más cercana a lo positivo posible". Esta estrategia, destinada a minimizar las pérdidas, ya es una realidad en puertos como el de Burela, donde algunas embarcaciones han optado por no salir al mar en jornadas consideradas poco propicias.

Seleccionamos muy bien los días para que la rentabilidad sea lo más cercana a lo positivo posible" Basilio Otero Presidente de la Federación Nacional de Cofradías

A esta dificultad se suma la incapacidad del sector para repercutir el aumento de los costes de producción en el precio de venta de sus productos. El pescado y el marisco se venden en subasta a la baja, lo que significa que los pescadores no fijan el precio, sino que este lo determina el comprador. "Tenemos ese hándicap", lamenta Otero, al describir una situación en la que sus gastos suben, pero sus ingresos no pueden hacerlo en la misma medida.

Puerto de Burela Subasta de pescado en Burela

Las peticiones al Gobierno

Ante este panorama, el sector ha trasladado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, una serie de peticiones basadas en la experiencia de crisis anteriores, como la desatada por la guerra de Ucrania. La principal demanda es la articulación de ayudas directas y rápidas, siendo la más efectiva un descuento directo en el surtidor. Otero insiste en la premura de la situación: "Si o consejo de Ministros é o venres e o sábado sae publicado no BOE, o luns xa se podería aplicar... sería a axuda máis rápida". Recuerda que en el caso de la crisis causada por el conflicto bélico en Ucrania, hubo otras ayudas que tardaron dos años y medio en llegar, algo que Basilio Otero considera "un decalaje demasiado grande para que non leve embarcacións por diante"

Es prioritario que las ayudas que se saquen sean rápidas e inmediatas" Basilio Otero Presidente de la Federación Nacional de Cofradías

Otras de las medidas solicitadas incluyen la exención de los pagos de la Seguridad Social para los tripulantes, la exención de tasas portuarias y una mayor flexibilidad interanual en las cuotas de pesca. En concreto, reclaman poder pasar de un año a otro hasta un 25% de la cuota no consumida de especies como la caballa, frente al 10% actual, lo que supondría un alivio para una parte importante de la flota.

Pese a la gravedad, Otero se muestra "moderadamente optimista" y destaca el compromiso trasladado por el ministro. Según el presidente de las cofradías, Planas aseguró en la reunión que "no iba a permitir que ningún barco quedara amarrado a puerto por la carestía del gasoil". Esta declaración ha sido recibida como un motivo de esperanza para que el Consejo de Ministros extraordinario del viernes apruebe un paquete de rescate eficaz.