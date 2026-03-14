El truco para saber ya si la declaración de la Renta te saldrá a pagar o a devolver: "Tener esta información es clave"

La incertidumbre sobre el resultado de la próxima declaración de la Renta es una preocupación recurrente para miles de contribuyentes. Sin embargo, ya es posible anticiparse al veredicto de Hacienda. El asesor fiscal José Ramón López ha explicado un método sencillo y accesible para que cualquier persona pueda realizar una simulación fiable y saber si la declaración de 2025 le saldrá a pagar o a devolver, una estrategia que permite anticiparse al impacto económico y evitar sorpresas.

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El certificado de retenciones, la clave

El documento fundamental para llevar a cabo esta simulación es el certificado de retenciones. Según explica el experto, este papel "indica todo lo que has obtenido como rendimientos de trabajo, lo que has pagado a la seguridad social, que es deducible, y lo que has pagado ya de IRPF en tu nómina". Es la base con la que el contribuyente puede reunir la información necesaria para el cálculo.

EFE Declaración de la renta

Para obtenerlo, el trabajador debe solicitarlo a la empresa o a todas las empresas para las que haya trabajado durante el año fiscal. "Si has trabajado para cinco empresas, pídeselo a las cinco", aclara López. Subraya además que es una obligación de la empresa facilitarlo, incluso si la persona ya no forma parte de la plantilla.

Tener esa información ya, sobre todo si te sale a pagar para anticiparte, es clave" José Ramón López Asesor fiscal

Simulación con la Renta de 2024

Una vez recopilados los datos, el siguiente paso es utilizar el simulador de la campaña de la Renta de 2024, la que ya finalizó. La razón es puramente técnica y beneficia al contribuyente. "Por desgracia, los tramos del IRPF que se tendrían que deflactar desde hace ya años no se deflactan, por tanto, se mantienen invariables del 2024 al 2025", detalla el asesor. Esta congelación de los tramos impositivos permite que la simulación sea muy precisa.

Europa Press Una persona cumplimenta la declaración de la Renta

Al introducir los datos del certificado de retenciones de 2025 en el simulador de la Renta de 2024, el sistema arrojará un resultado muy aproximado. Para el asesor, conocer este dato con antelación es fundamental, ya que "tener esa información ya, sobre todo si te sale a pagar para anticiparte, es clave". De esta forma, una persona puede planificar sus finanzas si prevé que tendrá que abonar una cantidad considerable a la Agencia Tributaria.

Nadie más que tú va a mirar por tus intereses" José Ramón López Asesor fiscal

Un resultado estimado pero útil

José Ramón López matiza que el cálculo obtenido es una estimación. "Evidentemente va a ser un estimado, hay otros muchos factores que pueden alterar el resultado de la declaración de la renta", señala. Aspectos como deducciones autonómicas, donativos o cambios en la situación familiar pueden modificar la cifra final, pero el dato que se obtiene es un punto de partida sólido.

El objetivo final de esta anticipación es que el contribuyente pueda "empezar a controlar la situación y ser su propio asesor", afirma López. En un recordatorio contundente sobre la importancia de la proactividad financiera, el experto concluye que "nadie más que tú va a mirar por tus intereses". Con esta información, es posible ganar en tranquilidad y afrontar la próxima campaña de la Renta con una mejor preparación.