"En la declaración de la Renta, si deflactaran el IRPF, a los que les sale a devolver les devolverían mucho más, pero porque lo has pagado antes"

El Gobierno ha aprobado el decreto de medidas anticrisis con el apoyo de Junts, la abstención de PP y Podemos, y el voto en contra de VOX. En plena campaña de la Renta, los expertos señalan una medida clave que se ha quedado fuera: la deflactación del IRPF. La directora de Mediodía COPE y experta económica, Pilar García de la Granja, ha explicado en 'La Linterna' con Expósito el impacto directo que tendría en el bolsillo de los contribuyentes.

El IRPF, la gran ausencia del decreto

Durante el análisis de la actualidad económica, García de la Granja ha lamentado que el Ejecutivo no haya incluido la deflactación de la tarifa del IRPF. En plena época de declaración de la renta, esta medida tendría un efecto notable. Según la experta, "si deflactaran la inflación del IRPF, aquellos a los que les sale a devolver, les devolverían mucho más". Además, ha añadido que "aquellos a los que les sale a pagar, pues pagarían algo menos. Fíjate tú qué medida tan estupenda".

Si deflactaran la inflación del IRPF, a quienes les sale a devolver, les devolverían mucho más""

Es importante recordar, como ha señalado la periodista, que una devolución no es un regalo del fisco. "No te devuelven el dinero porque te lo regale Hacienda, es porque lo has pagado de más antes", ha subrayado. Por tanto, con un IRPF ajustado a la inflación, la cantidad retenida previamente sería más justa y las devoluciones, para quienes corresponden, serían mayores.

Europa Press Una persona cumplimenta la declaración de la Renta

¿Pagar o devolver? Claves de la declaración

Al realizar la declaración, el resultado puede ser positivo (a pagar) o negativo (a devolver). Un truco para saber si te sale a pagar o a devolver es fijarse en el signo: si la cifra aparece con un símbolo negativo (-), significa que la Agencia Tributaria te tiene que devolver dinero. Si no hay símbolo, eres tú quien debe ingresar esa cantidad a Hacienda.

A pesar del temor que este trámite genera, la realidad es que a cerca del 60% de los contribuyentes en España les sale a devolver. Esta confusión es habitual, pero que salga "a devolver" significa que es la Agencia Tributaria la que paga al ciudadano.

La razón principal de que la Renta salga a devolver es que, durante el año, el Estado ha retenido más dinero del que correspondía a través de la nómina. En esencia, el contribuyente ha adelantado un pago excesivo y la declaración es el mecanismo por el cual el Estado salda sus deudas con él.

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Otro factor clave son las ventajas fiscales. Existen cientos de deducciones, como la nueva deducción de hasta 340 euros para rentas bajas, que reducen la cantidad a pagar de IRPF. Es importante conocerlas, aunque hay que recordar que no todo el mundo está obligado a presentar la declaración de la Renta, especialmente con ingresos inferiores a 22.000 euros de un solo pagador.

Carburantes, en máximos históricos

El decreto convalidado en el Congreso sí incluye otras medidas como la rebaja del IVA en los carburantes. Sin embargo, a pesar de que esta ayuda ha contenido parcialmente la escalada, los precios se mantienen en niveles muy elevados. De hecho, se prevé que el precio del diésel en Semana Santa sea el más caro de la historia, lo que añade más presión económica sobre los ciudadanos.