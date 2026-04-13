José María Camarero, experto en economía: "Hay una página de la declaración de la Renta que pasa desapercibida. En ella se detalla dónde van los impuestos que pagamos"

Los hogares españoles pagan de media 1.657 euros más al año en impuestos desde que Pedro Sánchez es presidente. Una cifra que se traduce en unos 130 euros más al mes por familia y que se enmarca en un contexto de recaudación récord.

Esta es una de las principales conclusiones que ha analizado el periodista económico José María Camarero, en su sección en 'La Tarde de COPE' con Pilar García Muñiz. Camarero ha confirmado que, en términos relativos, "el peso de esos impuestos sobre la riqueza nacional se encuentra en el mayor porcentaje de toda la historia".

Declaración de la Renta

La subida silenciosa de impuestos

Uno de los factores clave de este aumento es la conocida como 'progresividad en frío'. Este fenómeno se produce cuando las subidas salariales, pensadas para paliar la inflación, provocan que los trabajadores salten a un tramo superior del IRPF, pagando más impuestos sin una mejora real de su poder adquisitivo.

Según Camarero, "es una subida encubierta de impuestos", una que el Gobierno puede aplicar sin necesidad de pasar por el Congreso de los Diputados, evitando así el desgaste político que conlleva anunciar una subida fiscal.

A esto se suma el propio efecto de la inflación, que actúa como otra subida impositiva encubierta. El incremento generalizado de los precios provoca una mayor recaudación de impuestos indirectos como el IVA.

Estamos ante una subida encubierta de impuestos" José María Camarero Periodista experto en economía

El experto ha ofrecido un dato revelador: "Solo en lo que llevamos de año, el Estado ha recaudado 6.000 millones de euros más que en el mismo periodo del año pasado", una cifra que supera el coste del último decreto anticrisis, que fue de 5.000 millones de euros.

La página 'oculta' en la declaración de la Renta

El principal problema, ha destacado Camarero, es la falta de transparencia sobre el destino del dinero recaudado. El periodista ha señalado que los contribuyentes no son realmente conscientes de para qué se usan sus impuestos porque la información es escasa y poco visible.

"La única referencia que tiene el contribuyente de a dónde van sus impuestos es una página en la declaración de la renta donde viene una tarta, un círculo, y ahí te viene lo que has pagado", pero ha lamentado que "pasa completamente desapercibida".

Esta opacidad genera un "caldo de cultivo" negativo entre la ciudadanía. "Vemos que pagamos cada vez más impuestos, pero no vemos dónde van", ha sentenciado Camarero. En este sentido, ha defendido la necesidad de una mayor pedagogía, poniendo como ejemplo la idea de que en un hospital el paciente sepa cuánto cuesta su tratamiento, algo que considera positivo.

Vemos que pagamos cada vez más impuestos, pero no vemos dónde van" José María Camarero Periodista experto en economía

El sistema fiscal, ha continuado, se sostiene fundamentalmente sobre la clase media trabajadora, definida como aquellos que ganan entre 20.000 y 60.000 euros al año. Mientras que las rentas más bajas tienen beneficios fiscales y las más altas disponen de mecanismos para optimizar su tributación, la clase media "es la que soporta el pago de impuestos".

Obrero de la construcción

Para la OCDE, es necesario bajar los impuestos al trabajo, una visión que comparte Camarero, ya que cargar las tintas sobre estas rentas es "lo más fácil" para el Gobierno.

Finalmente, de cara a la actual campaña de la Renta, el experto ha lanzado una recomendación clave: ser conscientes de que "cada movimiento que hacen, tienen que pasar por la Caja de Hacienda".

Aconseja analizar el impacto fiscal antes de realizar cualquier operación, ya sea traspasar fondos de inversión, aportar a planes de pensiones o invertir en una vivienda, para entender cuánto dinero se destinará a la Agencia Tributaria.