Tabarca, la isla habitada más pequeña de España, ha dicho basta. A solo 20 kilómetros de la costa de Alicante, sus poco más de cincuenta vecinos han iniciado los trámites para convertirse en una entidad local menor y dejar de depender directamente del ayuntamiento alicantino. Así lo ha explicado Carmen Martí, presidenta de la Asociación de Vecinos de Tabarca Isla Plana, en 'La Tarde' de COPE, donde ha detallado que no buscan la independencia, sino "gestionar mejor su día a día, sus recursos y sus necesidades" ante el abandono que sufren.

Una dependencia total del mar

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La vida en Tabarca está condicionada por el mar, una dependencia que afecta al transporte, los suministros y la atención sanitaria. Aunque la mayoría de traslados se realizan desde Santa Pola por ser un trayecto más rápido, de solo media hora, los vecinos denuncian la falta de un transporte regular público. Martí ha recordado que las Cortes Valencianas aprobaron una Proposición No de Ley (PNL) para establecer "un transporte regular público" con tres frecuencias diarias, "pero no se ejecutó".

Alamy Stock Photo Gente veraneando en Tabarca

Tras dos pliegos de condiciones que "quedaron desiertos", la situación persiste. "Mientras no tengamos un transporte regular, no vale con que haya ocho barcos que hagan servicios si salen todos a la vez o se solapan los horarios", ha lamentado la presidenta de la asociación de vecinos. A esto se suma la reclamación de la insularidad, un derecho que les permitiría acceder a descuentos en los billetes, ya que la situación actual provoca una gran injusticia.

A veces pagamos mucho más que los turistas, eso no es correcto" Carmen Martí Presidenta de la Asociación de Vecinos de Tabarca Isla Plana

Vivir con servicios bajo mínimos

El día a día en la isla se complica por la carencia de servicios básicos. Aunque hay una pequeña tienda que "te nutre de lo básico", los residentes se ven obligados a ir "siempre cargados de tierra" porque no disponen de más oferta. En el ámbito sanitario, la situación es aún más precaria: no hay médico y solo cuentan con un enfermero durante todo el año para atender a la población.

La isla se queda con mínimo de un enfermero, que se las ve y se las desea, para hacer su trabajo con las mil personas que van" Carmen Martí Presidenta de la Asociación de Vecinos de Tabarca Isla Plana

La falta de personal médico se agrava durante el verano, cuando la isla recibe cerca de 1.000 turistas diarios. Martí ha denunciado que, aunque en los últimos años se había logrado tener un médico en julio y agosto, "llevamos dos años que como no encuentran médicos, hay contrato pero no hay médicos". Esta situación, junto a problemas con el puerto o el helipuerto, responde a "quejas que hemos hecho" durante años y que siguen sin solución.

La autonomía como única salida

Ante esta "infinidad de cosas que hay que arreglar", los vecinos han decidido iniciar los trámites para ser una entidad local menor. Esta figura les permitiría seguir dependiendo del Ayuntamiento de Alicante, pero con una junta vecinal y un pedáneo que gestionarían directamente los presupuestos asignados para ciertas áreas. "La gestión directa desde la isla [...] sería mucho más fácil, incluso le facilitaría la labor al mismo ayuntamiento", ha afirmado Martí.

Convertirse en entidad local menor abriría la puerta a nuevas vías de financiación. "Tendríamos ayudas de la diputación, que solamente ayuda a eso, a entidades menores y a pueblos, y ahora mismo no tenemos acceso a ninguna ayuda", ha explicado la presidenta vecinal. Estas ayudas, incluso fondos europeos, serían vitales para proteger el patrimonio, como el conjunto histórico-artístico de la época de Carlos III, cuyas murallas, según denuncia, "se está cayendo a trozos".