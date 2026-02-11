Rodrigo Ramírez-Pisco, experto energético: "Muchas familias viven en pobreza energética y es cuando no pueden llegar a los niveles necesarios para satisfacer sus necesidades"

En el programa 'La Linterna' de COPE, Expósito ha profundizado, con la ayuda de la experta económica Pilar García de la Granja, en el drama de la pobreza energética en España. Para ello, ha contado con la intervención de Rodrigo Ramírez-Pisco, profesor de gestión energética en la Universitat Carlemany, quien ha advertido que es una realidad con la que conviven muchos hogares en el país: "Muchas familias viven en pobreza energética y es cuando no pueden llegar a los niveles necesarios para satisfacer sus necesidades".

Las claves de un problema multidimensional

Según el experto, este fenómeno responde a varias razones, entre las que destacan la incapacidad de pago de los recibos y unas condiciones deficientes en las viviendas. Además, ha señalado que en "algunas regiones aisladas, algunas personas no pueden llegar a los niveles energéticos necesarios para satisfacer sus necesidades".

Muchas familias viven en pobreza energética y es cuando no pueden llegar a los niveles necesarios para satisfacer sus necesidades"

¿Qué pueden hacer las administraciones?

Ramírez-Pisco ha explicado que para luchar contra la pobreza energética se necesitan acciones coordinadas y de "alto nivel" desde las administraciones. Una de las vías es impulsar "planes para mejorar las condiciones de las viviendas", tanto en entornos urbanos como rurales. Estas mejoras son clave cuando se analiza si es más económica la bomba de calor o el gas natural, dependiendo de cada caso. Otra medida fundamental pasaría por reformar la factura energética, ya que "muchas veces tiene colgada una serie de factores que no responden directamente al consumo de la energía".

Europa Press Varias monedas sobre una factura de la luz

Finalmente, el profesor ha subrayado la importancia de implementar "acciones concretas de ayudas a las personas que estén pasando problemas graves", un colectivo que, ha advertido, "no serán pocas".

El perfil de los afectados

La pobreza energética es un problema "mucho más transversal" de lo que parece, afectando a perfiles muy diversos. Ramírez-Pisco ha señalado la existencia de una pobreza escondida, la de aquellas personas que "no aceptan que son pobres y pasan realmente momentos críticos", especialmente con temperaturas extremas. También afecta gravemente a personas que arriendan viviendas cuyos propietarios no acometen las mejoras necesarias, y a habitantes de regiones con climas extremos y viviendas mal acondicionadas, una situación que recuerda al debate sobre si España y Bélgica son los únicos países que cierran nucleares mientras otros abren nuevas.

Hay una pobreza escondida de las personas que no aceptan que son pobres y pasan realmente momentos críticos"

Las consecuencias económicas son profundas y se extienden a toda la sociedad. La vulnerabilidad económica de este colectivo se traduce en impagos que afectan a las carteras de las compañías energéticas y limita la "generación de nuevas oportunidades". Además, el experto ha alertado sobre el impacto en la salud de niños y adultos mayores, lo que demuestra que es una "afectación muy transversal y muy profunda".

JUNTA DE ANDALUCÍA Imagen de archivo de una torre de luz

El profesor ha atribuido el alarmante aumento del 200% de la pobreza energética en España a dos factores principales. Por un lado, "cada vez tenemos unos climas más extremos", algo demostrable con las cifras de los últimos años. Por otro, ahora existe una "mayor conciencia de medición" y mejores indicadores para determinarla, algo que ha evolucionado mucho frente a la situación de hace 10 o 15 años. Esta situación ha llevado a que el Gobierno, que en 2022 llamó 'derrochólicos' a quienes gastaban para no pasar frío, ahora ponga más luces de Navidad.

Ramírez-Pisco ha concluido con una advertencia: si no se toman medidas, "puede ir a más todavía este drama". La mejora de la eficiencia y el aislamiento en los hogares es, por tanto, una de las claves para mitigar un problema que afecta a miles de familias.