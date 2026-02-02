El problema del acceso a la vivienda en España se ha vuelto a poner sobre la mesa en el programa La Linterna de COPE, donde Expósito y la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, han analizado la crítica situación. Los últimos datos de enero son alarmantes: la compra de vivienda se encareció más de un 20% respecto a 2025 y el alquiler subió más de un 8%, una tendencia que afecta a todas las provincias. García de la Granja ha advertido que el principal problema para la población española es ya una realidad inalcanzable para la gran mayoría, especialmente para los jóvenes.

Según la experta, esta situación está llevando a un escenario donde "dentro de nada vamos a empezar a ver a miles de trabajadores que van a seguir aguantando en casas de sus padres, porque los salarios no les dan ya no para comprar, sino para alquileres". Este fenómeno, que afecta a jóvenes de hasta 45 años, evidencia una crisis profunda. La solución, según García de la Granja, pasa por medidas valientes: "Sin liberalizar el suelo no hay forma de construir vivienda nueva", además de "rebajar impuestos, burocracia y exigencias", que han provocado un encarecimiento de la vivienda de un 30%.

Un problema estructural sin visos de solución

Un reciente estudio de la Universidad de las Espérides confirma la gravedad del asunto, asegurando que los precios de la vivienda han crecido un 40% en los últimos 5 años y los alquileres más de un 30%. Estas cifras se explican por el estancamiento de la actividad constructora, con una inversión en vivienda de solo el 5% del PIB. El informe también señala que "el endurecimiento de los estándares técnicos y energéticos han disparado el coste de edificación" y que más del 95% del suelo se ha quedado fuera de la construcción residencial.

El desequilibrio entre oferta y demanda

Para analizar la situación, el programa ha contado con Leandro Escobar, experto en vivienda y profesor de economía de la Universidad de Comillas, quien ha confirmado que los precios "siguen alcanzando máximos históricos y mantienen una tendencia alcista". Las subidas del último año, superiores a un 13% en el global del país, representan el mayor aumento en 20 años. Escobar es claro al respecto: "No dejará de subir, digamos, hasta que no se encuentren equilibrios adecuados entre oferta y demanda".

La demanda sigue estando impulsada por los tipos de interés y un crecimiento de la población que roza los 50 millones de personas en España, pero "lo que no avanza es la oferta". Escobar ha señalado que, mientras persista este desequilibrio, "es que no se ve el final de las subidas". La solución pasa por modificaciones estructurales que no son inmediatas, como facilitar el acceso a "suelo urbanizable finalista" y una mayor coordinación entre administraciones para agilizar licencias y procedimientos, e incluso dar incentivos a la rehabilitación, aunque no todas las iniciativas de las administraciones, como la gestión de ayudas al alquiler asequible, son suficientes para atajar el problema.

Incertidumbre regulatoria y costes al alza

El coste fiscal y regulatorio para los constructores también se ha disparado en la última década. Según Escobar, "entre las tasas locales, los impuestos sectoriales, las cargas, pues, el coste fiscal en general es mucho mayor ahora que hace unos cuantos años". A esto se suman los estándares técnicos y energéticos que, aunque pueden tener un retorno a largo plazo, aumentan el coste de ejecución inicial de las obras.

Contrario a lo que podría pensarse, el problema no es la falta de dinero. "Más que inversión en términos absolutos, yo diría que el sector necesita condiciones estables y previsibles para invertir", ha afirmado el experto. El capital existe, pero es "muy sensible a los marcos regulatorios y a la seguridad jurídica". La incertidumbre actual frena a los promotores y paraliza nuevas iniciativas.

En cuanto al mercado del alquiler, la situación es igualmente compleja. Las medidas para topar precios en "zonas tensionadas" no parecen haber funcionado. Los mercados en las grandes ciudades y la costa "continúan, pues, bastante tensionados". La situación ha llegado a tal punto que para muchas familias es imposible acceder a una vivienda, ya que los expertos recomiendan que el alquiler no debe representar más del 35% de los ingresos del hogar.

Leandro Escobar ha concluido con una observación clave: una posible desaceleración en la subida de las rentas no se debe a una oferta suficiente, "sino más bien a un límite de capacidad de pago de los hogares". Cuando el alquiler se vuelve inasequible, la demanda se retira o busca en otros mercados, un fenómeno que aboca a muchos a prolongar su estancia en el hogar familiar, con las implicaciones que esto tiene a largo plazo, como se analiza en qué ocurre cuando los hijos ocupan una vivienda de sus padres y estos fallecen. El drama de la vivienda, por tanto, parece que continuará.