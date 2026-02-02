Rafael Catalá, exministro de Justicia: "Me parece peligrosísima la desafección que identifico que surge en la sociedad hacia la política y hacia las instituciones"

El exministro de Justicia Rafael Catalá ha advertido sobre el grave distanciamiento entre los ciudadanos y la clase política. En una entrevista en 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito, Catalá ha presentado el 'V Congreso Nacional de la Sociedad Civil' que se celebra bajo el lema 'Mirando al futuro, España la próxima década' y que busca precisamente recoser esa fractura.

Según el también presidente de la Fundación Independiente, es imperativo que la ciudadanía tome un rol activo. "La sociedad civil tiene que hablar, hablar claro, ser críticos, y decir cómo queremos que España sea en la próxima década", ha afirmado. Considera que los políticos deben escuchar y articular las demandas sociales, en lugar de ser ellos quienes decidan en solitario el rumbo del país. En este sentido, es fundamental que la sociedad se organice para afrontar un proceso de verdadero riesgo existencial.

Una "peligrosísima desafección"

Catalá ha calificado como "muy peligroso" el actual clima de desafección, ya que debilita las instituciones democráticas. "Me parece peligrosísima la desafección que identifico que surge en la sociedad hacia la política y hacia las instituciones", ha insistido. Como solución, ha propuesto recuperar el espíritu de la Transición, donde figuras tan dispares como Carrillo y Fraga "fueron capaces de sentarse y de hacer una España mejor" a través del diálogo.

Crítica a la política como "escenografía"

El exministro ha lamentado que la política actual se haya convertido en un espectáculo. "La política no es el teatro de la escenografía", ha señalado, criticando que algunos actores han llegado "para hacer escenografía y representación". Esta situación, donde parece que la acumulación de escándalos puede estar anestesiando las conciencias, aleja a la política de su verdadera función: gestionar los asuntos públicos.

En este sentido, ha criticado la figura de los políticos profesionales que "no tienen dónde regresar". Catalá aboga por un modelo donde los mejores expertos de la sociedad, personas "que vengan aprendidos de casa", ocupen puestos de responsabilidad en áreas clave como la sanidad, la educación o la justicia para garantizar una gestión eficaz y cualificada.

Los desafíos de la próxima década

El congreso abordará los temas que, según Catalá, verdaderamente importan a los españoles. Entre ellos se encuentran las respuestas al envejecimiento, la baja natalidad, la inmigración y la convivencia, la división de poderes y el papel de España en el mundo. El objetivo es dar voz a una "sociedad civil tan potente y tan poco escuchada" para que los partidos políticos, "si son listos", trasladen estas preocupaciones a sus programas.

Finalmente, el exministro ha recalcado que este llamamiento a la sociedad civil es más necesario que nunca para superar la polarización actual. "Nos estamos radicalizando y nosotros no somos así", ha advertido. Por ello, es crucial celebrar nuestra sociedad civil y trabajar juntos para que los políticos desarrollen los programas que el país necesita, en lugar de seguir las directrices de "pequeñas élites".