"El barril de petróleo se ha disparado más de un 13 por ciento, si esto se prolonga en el tiempo, verás la gasolina"

La guerra en Oriente Medio ha teñido de rojo las bolsas mundiales este lunes, con caídas generalizadas superiores al 2%. El IBEX 35 ha sufrido su peor sesión desde abril del año pasado, dejándose un 2,6%, ante la incertidumbre generada por el conflicto. En el programa 'La Linterna' de COPE, el director, Ángel Expósito, ha analizado junto a la experta económica Pilar García de la Granja las consecuencias de esta escalada en el precio del petróleo y del gas, y cómo puede afectar a los bolsillos.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que 'es pronto para tener una idea clara de cuál va a ser el impacto agregado', pero ha afirmado que la exposición directa de España 'es baja'. Atribuye esta resiliencia a la diversificación del mix energético y de las fuentes de abastecimiento de crudo y gas. Sin embargo, ha añadido que 'la exposición indirecta, a través del incremento de precios, es lo que vamos a tener que ver' y ha pedido 'una dosis de prudencia' a la espera de ver cómo se desarrolla el conflicto.

Claves del nuevo escenario energético

Por su parte, la directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha explicado que el mercado del crudo y del gas 'ha cambiado de forma sustancial' en los últimos 20 años. Ahora, Estados Unidos es uno de los grandes productores mundiales y 'el primer exportador mundial de gas natural licuado', lo que reduce la dependencia de Oriente Próximo. A pesar de ello, la experta ha advertido de que el impacto en los precios es inevitable: 'que va a tener un impacto en la inflación, ya te lo digo yo que seguro'.

Alamy Stock Photo Central eléctrica en el sur de Irán

Los mercados huyen de la incertidumbre

Los mercados han reaccionado con fuertes descensos. Como ha detallado el periodista Iván Alonso, la última bolsa en cerrar, Wall Street, lo ha hecho con caídas superiores al 1%. Los inversores huyen de la incertidumbre, y las bolsas europeas se han dejado de media un 2%, siendo la española la más perjudicada en una jornada que ha hundido al Ibex 35. El motivo, según John Barrutia, catedrático de Economía Financiera, es la 'evolución previsible del precio del petróleo' y sus implicaciones.

El catedrático de la Universidad del País Vasco advierte de que si la situación se mantiene, 'va a enfriar el comercio internacional, si se enfría el comercio internacional, se enfría la economía'. Entre los sectores más afectados se encuentran las aerolíneas, con IAG (matriz de Iberia) dejándose más de un 5% en bolsa tras cancelar vuelos a la zona, paralizando la conectividad, el turismo y los negocios.

El estrecho de Ormuz, punto clave

El barril de petróleo de referencia ya supera los 80 dólares tras dispararse más de un 13%. La clave está en el estrecho de Ormuz, paso marítimo que Irán puede cerrar en cualquier momento y por donde, como recuerdan los expertos, transita el 20% del petróleo que se consume a diario en el mundo. Aunque la OPEP ha anunciado un aumento de la extracción, la escalada del conflicto podría llevar el precio a cotas mucho más altas.

Si dura más de 2, 3 semanas, esto tiene todas las pintas de llegar casi a los 100 dólares por barril"

Alamy Stock Photo Bomba de petróleo en un día nublado y con mal tiempo, con una cerca de alambre

Esta subida se trasladará directamente a los bolsillos. El director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres, estima que el precio de los carburantes 'podía aumentar entre un 10-20%'. De hecho, un experto económico ya ha advertido sobre cómo la escalada está elevando los precios. El vaticinio para el crudo es preocupante: 'si dura más de 2, 3 semanas, esto va, tiene todas las pintas de llegar casi a los 100 dólares por barril'.

Pero las consecuencias van más allá de los carburantes. Torres alerta de que 'el gas es un componente muy importante de la producción eléctrica', por lo que la luz también podría encarecerse. Además, ha señalado las posibles 'derivadas de este conflicto de algo tan importante como los fertilizantes, que representan un insumo crucial para la producción alimentaria'.

Este conflicto puede repercutir enteramente sobre nuestra competitividad"

El impacto sobre la competitividad española es otra de las grandes preocupaciones. España ya partía con 'una inflación superior al resto de países que comparten la moneda común', ha explicado Raymond Torres. Por ello, considera que 'este conflicto puede repercutir enteramente sobre nuestra competitividad' y 'añadir una brecha adicional en términos de inflación con respecto a otros países europeos'.

Finalmente, los operadores logísticos temen que la peligrosidad de transitar por el Golfo Pérsico eleve los costes del transporte marítimo, retrase envíos desde Asia y afecte a la inversión. 'Necesitamos más inversión para recuperar competitividad', ha insistido Torres, pero la incertidumbre 'viene a lastrar la confianza y, por tanto, la propia inversión'.

A nivel geopolítico, Pilar García de la Granja ha destacado que el escenario 'cambia el mapa', con los países vecinos de Irán situándose del lado de Israel y EE.UU. Mientras la mayoría de sectores se ven afectados, otros como los ligados a la energía renovable y la defensa podrían ver impulsados sus beneficios en este nuevo escenario.