Ángel Expósito, sobre Isabel Rodríguez: "¿Intervenir la Comunidad de Madrid con un 155? No sé si luego vendría la amnistía correspondiente para Isabel Díaz Ayuso..."

El periodista Ángel Expósito ha reaccionado en el programa 'La Linterna' de COPE a las polémicas declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Durante el espacio 'Clases de Economía' junto al periodista económico, Iván Alonso, Expósito ha analizado las palabras de la ministra, quien ha abierto la puerta a una medida drástica contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso por sus competencias en materia de vivienda.

A mí me encantaría intervenir con un 155 en la Comunidad de Madrid"

El origen de la controversia ha sido una intervención de Isabel Rodríguez en Televisión Española, donde aseguró textualmente: "A mí me encantaría intervenir con un 155 en la comunidad de Madrid, que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo una mayoría en el senado como para hacerlo". Más tarde, la propia ministra ha matizado que era "una manera elocuente de visibilizar" que sus deseos se topan con "la realidad del marco constitucional".

Guerra abierta entre administraciones

La respuesta desde la Comunidad de Madrid no se ha hecho esperar. El portavoz del Gobierno de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, ha acusado al Ejecutivo central de intentar ganar fuera de las urnas lo que no consiguen en ellas. "Como no nos ganan en las urnas, buscan siempre cualquier excusa para tratar de echarnos y tratar de meternos en la cárcel", ha declarado García Martín, en un cruce de acusaciones que eleva la tensión entre ambas administraciones.

Las declaraciones se producen en un momento de máxima confrontación política. De hecho, está previsto que la ministra y los consejeros madrileños coincidan este jueves en un acto en Aranjuez sobre vivienda pública, un encuentro que se prevé tenso. El portavoz madrileño incluso ha ironizado sobre la visita, sugiriendo a la ministra que "se ponga a trabajar" en las 180.000 viviendas prometidas por el presidente Sánchez.

La vivienda como arma política

El fondo de la cuestión es la ley de vivienda aprobada por el Gobierno, que el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se niega a aplicar por considerarla una invasión de competencias autonómicas, recurriéndola ante el Tribunal Constitucional. Esta ley, que busca poner límites al precio del alquiler y regular otras modalidades, se ha convertido en un gran campo de batalla electoral, especialmente en un mercado tan tensionado como el de Madrid. Para muchos propietarios, la situación es crítica, hasta el punto de que hay propietarios que han perdido miles de euros al año por impagos y ocupaciones.

No sé si luego vendría la amnistía correspondiente para Isabel Díaz Ayuso..."

En este contexto, Ángel Expósito ha planteado con ironía una pregunta que sobrevuela el ambiente político, comparando la situación con el proceso independentista catalán. "¿Intervenir la Comunidad de Madrid con un 155? No sé si luego vendría la amnistía correspondiente para Isabel Díaz Ayuso...", ha comentado el comunicador en 'La Linterna'. La problemática del acceso a la vivienda es compleja y afecta a miles de familias, donde incluso la compra de una vivienda se complica hasta el punto de que el banco exige que los padres firmen como deudores, una situación que puede generar problemas fiscales.

Además del choque por la vivienda, en el programa también se ha abordado el decreto anti-desahucios. La ministra ha asegurado que el Gobierno seguirá luchando por la moratoria, a pesar de que sus socios de Junts y Podemos han mostrado su rechazo. Los de Puigdemont se posicionan claramente en contra y Podemos critica el pacto del PSOE con el PNV en esta materia.