Almudena Leal, ingeniera: "En la actualidad hay un 60 por ciento de las presas que requiere algún tipo de actuación estructural o de seguridad hidrológica, debido a una falta de mantenimiento"

La borrasca Leonardo está azotando con dureza el país, dejando un rastro de inundaciones, desalojos y alertas meteorológicas. En el programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito, se ha analizado la situación de las infraestructuras hídricas, puestas a prueba por las intensas lluvias. En este contexto, la ingeniera Almudena Leal, vocal de la asociación de ingenieros de caminos, canales y puertos, ha lanzado una seria advertencia sobre el estado de conservación de los embalses españoles.

Escucha el tema dle día La infraestructura hídrica de España El tema del día Escuchar

Andalucía es una de las comunidades más afectadas, con más de 5.500 personas desalojadas. Protección Civil ha emitido alertas en Jerez por la crecida del río Guadalete y en Córdoba capital por el desbordamiento del Guadalquivir. El presidente de la junta, Juanma Moreno Bonilla, ha calificado la situación de "preocupante", ya que se esperan nuevas lluvias que podrían agravar las "circunstancias muy, muy difíciles" en muchos puntos de la región.

El aviso de los ingenieros

Almudena Leal ha afirmado que, si bien "el siglo XX en España fue el de la construcción de las presas, el siglo XXI debe ser fundamentalmente el de la gestión de la seguridad y el mantenimiento". Sin embargo, la realidad es muy distinta. Según la ingeniera, "las presas están en precario, una falta de mantenimiento que deja a las presas en una situación vulnerable".

Las presas están en precario, una falta de mantenimiento que deja a las presas en una situación vulnerable"

EFE La presa de Arcos de la Frontera evacua agua al alcanzar su límite de capacidad

La advertencia de Leal se sustenta en datos alarmantes: "en la actualidad hay un 60 por 100 de las presas que requiere algún tipo de actuación estructural o de seguridad hidrológica", lo que afecta a unas 220 presas. Esta situación se debe a la "gravísima" falta de "recursos ni humanos ni económicos suficientes" en las confederaciones hidrográficas y a una deficiente inversión en auscultación, que impide conocer el comportamiento real de las estructuras.

La brecha de inversión y la petición de un supervisor

El problema es también económico. Leal señala que la inversión necesaria, según informes de la propia Dirección General del Agua, debería situarse entre el 1% y el 2% del valor patrimonial de las presas, lo que equivale a unos 300 o 500 millones de euros anuales. Sin embargo, la inversión real ha sido de apenas "16 millones en 168 presas", una cifra que la experta considera "absolutamente poco", tal y como se ha analizado en los programas informativos de COPE.

Para atajar esta situación, los ingenieros proponen la creación de un Consejo de Seguridad de Presas, un organismo independiente similar al que existe para los accidentes ferroviarios o las centrales nucleares. Leal critica que el ministerio responsable "mal entiende el ecologismo en favor de las infraestructuras" y nombra a perfiles no técnicos en puestos de decisión, por lo que la independencia es clave para garantizar una gestión eficaz y la seguridad de la población.

Es un ministerio que mal entiende el ecologismo en favor de las infraestructuras"

EFE Desembalse de la presa de Casasola, en la localidad malagueña de Almogía, que se encuentra al 75%

Actuaciones controladas para mitigar los daños

Mientras el debate estructural sigue abierto, sobre el terreno se gestiona la emergencia. España cuenta con 1.300 grandes presas, de las cuales unas 375 son de titularidad estatal y están clasificadas como A, lo que significa que su colapso causaría daños muy graves. Ante la ingente cantidad de agua de la borrasca, se están realizando desembalses controlados en ocho presas de Madrid y en las 45 instalaciones del Guadalquivir.

Estas maniobras, como explicaba en COPE Patricia Trullas, del Canal de Isabel II, no son improvisadas. Se basan en "criterios establecidos por las normas de explotación" y se apoyan en "modelos de simulación hidrológica" y en las previsiones meteorológicas para decidir "cuándo y cuánto" se libera, aliviando así la presión sobre los embalses.

Gracias a las lluvias, la reserva total de agua almacenada en España se encuentra en el 67%, ocho puntos más que la semana pasada. Aunque esto garantiza el abastecimiento para el verano, la advertencia de los ingenieros sigue resonando: la falta de mantenimiento e inversión convierte las necesarias lluvias en un riesgo latente para la seguridad de las infraestructuras y de la población.