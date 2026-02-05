Albert Guivernau, economista: "En España hay un 30 por ciento más de perceptores de prestación por desempleo que desempleados registrados"

El mercado laboral no ha comenzado con buen pie el año 2026, con una pérdida de más de 270.000 afiliados a la Seguridad Social y una subida del paro. Sin embargo, la cifra oficial de 2,4 millones de desempleados que ofrece el Gobierno no cuenta toda la historia. El principal foco de controversia, analizado en el programa 'La Linterna' de COPE en sus 'Clases de Economía' con Pilar García de la Granja, son los llamados fijos discontinuos inactivos. Según un informe de la Fundación Civismo, hasta un 45 por ciento de estos trabajadores no están activos, pero no figuran como parados.

El 'maquillaje' de los fijos discontinuos

Albert Guivernau, director de la Fundación Civismo, ha explicado en COPE el mecanismo de esta contabilidad. Un trabajador con contrato fijo discontinuo, como un camarero que solo trabaja en verano, "de octubre a mayo no trabaja ni cobra, aunque sigue teniendo contrato", pero para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "cuenta como trabajador durante todo el año". De este modo, aunque la persona esté en paro ocho meses al año, no aparece en ningún registro de desempleo.

Según Guivernau, el motivo por el que el Ejecutivo no ofrece cifras claras es porque "estropea el relato". A su juicio, "el único argumento medianamente positivo que usa este gobierno es que la economía va bien, cuando es rotundamente falso". La ocultación de estos datos permite al Gobierno presentar una fotografía más favorable de sus logros económicos, una acción que el economista no duda en calificar de "mentira" y "disfraz".

Dar la cifra completa de paro estropea el relato"

La dimensión de esta "mentira", como la define el director de Civismo, podría alterar significativamente la panorámica del empleo en España. Guivernau estima que el paro real podría aumentar en "cerca de 800.000 personas" si se contabilizaran estos trabajadores inactivos. "Deciden disfrazar a parados como si fueran trabajadores en activo y hacer la foto, pero es una mentira", ha sentenciado.

El coste real del desempleo

Pese a la imagen oficial, los datos de prestaciones por desempleo revelan una realidad distinta. El número de beneficiarios no deja de crecer y se sitúa ya en casi 1,82 millones de perceptores, "como si toda la población de Aragón y Cantabria estuviera cobrando su prestación". El gasto que esto supone para el Estado alcanza el 1,5 por 100 del PIB, una cifra similar al presupuesto de Defensa. Las condiciones para recibir estas ayudas del SEPE son complejas y, en ocasiones, el desconocimiento de las normas puede llevar a su retirada.

Esta "falsa contabilidad", en palabras de Guivernau, ha llevado a situaciones paradójicas. El economista ha asegurado que se han encontrado con poblaciones donde hay "un 30 por ciento más de perceptores de prestación por desempleo que desempleados registrados". Esta discrepancia evidencia las complejidades del sistema, donde miles de personas pueden desconocer su derecho a paro por no entender los detalles de sus cotizaciones en los últimos años.

La 'precariedad indefinida'

Para el director de la Fundación Civismo, el problema de fondo no es la temporalidad, sino la "escasa productividad" de las actividades donde se concentran estos empleos. Cerca del 60% de los fijos discontinuos pertenecen a sectores como la hostelería, la agricultura y el comercio, marcados por la estacionalidad y los bajos salarios. En la práctica, se está utilizando una figura contractual indefinida para enmascarar una situación precaria.

Es convertir la precariedad en indefinida"

En la misma línea se ha manifestado la directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, quien ha señalado que los fijos discontinuos son "el trabajo temporal de toda la vida" con otro nombre. Según la experta, esta fórmula resulta más costosa para el empleador, lo que está provocando que se hagan "contratos fijos de corta duración" como alternativa. Al final, el problema estructural de un país con un 15% de su PIB dependiente del turismo sigue sin resolverse.

La conclusión de los expertos en 'La Linterna' es clara: el Gobierno evita contar a todos los parados "porque les estropea la foto". Sin embargo, esta estrategia choca con la realidad que viven muchas familias, que son conscientes de la situación real de empleo de sus miembros, muy alejada de las cifras oficiales.