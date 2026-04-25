El Banquero del Pueblo, experto financiero: "Si tienes un salario estático de 1.500 euros y pagas un alquiler que vas justo, cuando llegues a la jubilación tendrás un problema"

El experto financiero conocido como ‘El Banquero del Pueblo’ ha desgranado un plan detallado para aquellos que, con un salario de 1.500 euros, aspiran a comprar su primera vivienda en 2026. Su análisis se centra en el perfil de un comprador en capitales de provincia o sus alrededores, donde se concentra gran parte de la tensión del mercado inmobiliario. El punto de partida, según el analista, es un indicador financiero clave: el ratio de endeudamiento.

La regla del 35%: tu capacidad de endeudamiento

El experto explica una regla fundamental que aplican los bancos: "no te dejan endeudar más de un 30% o 35% de tu salario neto". Para una nómina de 1.500 euros, esto significa que la cuota mensual máxima, sumando todas las deudas, no debería superar los 525 euros. Este porcentaje no es arbitrario, sino que se basa en estudios que demuestran que superarlo compromete la salud financiera de las familias.

Cuando una persona está endeudada más de un 35% de sus ingresos netos, normalmente no le va bien la vida"

Este límite actúa como un mecanismo de protección. Como señala el experto, "cuando una persona está endeudada más de un 35% de sus ingresos netos, normalmente no le va bien la vida". Sobrepasar este umbral, advierte, suele conducir a una espiral de deuda, donde la persona no puede ahorrar y debe recurrir a préstamos o tarjetas revolving para cubrir imprevistos. Por ello, es crucial analizar también la proyección de ingresos futuros según el sector profesional de cada uno.

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Hipoteca fija frente al alquiler

El analista recomienda un cambio de perspectiva: no confundir la primera vivienda con la "única vivienda". Propone ver la compra como un "piso puente", un primer paso que podrá mejorarse en el futuro si la situación económica progresa. Este enfoque, asegura, ayuda a "rebajar un poco esa presión" a la hora de tomar una de las decisiones financieras más importantes.

Prefiero burro grande ande no ande"

En este sentido, el experto es tajante con su preferencia: "prefiero burro grande ande no ande". Argumenta que los mayores problemas que ha presenciado en su carrera bancaria afectan a personas mayores que deben vivir de alquiler por no haber comprado una propiedad. Una vivienda más grande, aunque sacrifique otros aspectos como la luminosidad, ofrece mayor flexibilidad a futuro para una familia o incluso para alquilar una habitación si fuera necesario.

Uno de los factores externos más determinantes es la inflación. Mientras que una hipoteca a tipo fijo garantiza una cuota estable durante décadas, el precio del alquiler está sujeto a subidas anuales ligadas al IPC. Esta diferencia, que puede parecer pequeña al principio, se agranda con el tiempo y merma el poder adquisitivo de los inquilinos a largo plazo.

Esta situación se vuelve crítica al pensar en la jubilación. El experto alerta de que afrontar un alquiler en constante aumento con una pensión, que previsiblemente será inferior al salario, puede generar un grave problema. "Si tienes un salario estático de 1.500 euros, pagas un alquiler que vas justito, que va subiendo, y ya sabemos que la pensión de jubilación va a ser mucho más baja [...], cuando llegues a la jubilación puede ser que tengas un problema", sentencia.

El mercado y la estrategia final

El mercado actual presenta desafíos adicionales, como la presión de los compradores extranjeros, que en 2024 realizaron casi el 15% de las operaciones y contribuyeron a elevar los precios, sobre todo en grandes capitales como Madrid y Barcelona. Aunque el Gobierno ha eliminado la Golden Visa, el efecto de años de este tipo de inversión todavía se nota en el mercado.





La estrategia final que propone el analista combina todos estos factores. Primero, asumir que la primera vivienda no tiene por qué ser la definitiva. Segundo, priorizar el espacio para garantizar la flexibilidad futura ("burro grande ande no ande"). Y, por último, buscar oportunidades en la periferia de las grandes ciudades, en zonas bien comunicadas donde los precios son más asequibles. Todo ello, subraya, parte de una premisa indispensable: haber ahorrado para la entrada del inmueble.