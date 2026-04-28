El Congreso deroga la prórroga de los alquileres con los votos en contra de PP, Vox y Junts

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, asiste al pleno del Congreso que debate y vota el decreto ley que prorroga los contratos de alquiler

El Congreso de los Diputados ha derogado la prórroga de los alquileres impulsada por Sumar. El decreto ley, que permitía extender dos años los contratos con vencimiento entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba las actualizaciones de renta al 2%, ha sido tumbado con los votos en contra de PP, Vox y Junts, mientras que el PNV se ha abstenido. La medida, según cálculos del Gobierno, afectaba a más de un millón de contratos de alquiler.

El resultado final ha llegado tras una jornada de intensas negociaciones en la que Sumar ha intentado hasta el último momento atraer el apoyo de Junts. Poco antes de la votación, dos personas han sido increpadas desde la tribuna de invitados, pero el desenlace ha sido el esperado. La derrota parlamentaria evidencia de nuevo las dificultades del Gobierno de coalición para sacar adelante sus iniciativas.

Negociaciones fallidas hasta el final

En su esfuerzo por salvar la votación, el grupo liderado por Yolanda Díaz ha ofrecido concesiones a Junts. El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha instado al PSOE a aceptar la propuesta de la formación independentista sobre el IVA franquiciado a los autónomos y bonificaciones a caseros. Pese al optimismo inicial de Sumar el lunes, las continuas negativas de Junts han disipado cualquier esperanza.

Horas antes del pleno, la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, se negaba a dar la votación por perdida y afirmaba que "no valen equidistancias". Barbero ha añadido que "los diputados que se opongan deben aclarar por qué se ponen del lado de los rentistas y especuladores". Por su parte, la diputada de Sumar, Tesh Sidi, ha criticado al PSOE por haberles dejado "solas" en la negociación, y ha señalado que desde el Ministerio de Vivienda "hay que dejarse de eslóganes y tomar medidas ambiciosas".

Los diputados que se opongan deben aclarar por qué se ponen del lado de los rentistas y especuladores"

EFE La portavoz parlamentaria de JxCat, Míriam Nogueras

Desde el PSOE, el portavoz Patxi López ha defendido que seguían negociando "con todas las formaciones" para lograr un acuerdo. "El Gobierno ha hablado y sigue hablando con todos para sacar este decreto adelante", ha asegurado López, quien también ha lanzado una advertencia a Sumar: "No deben equivocarse de adversarios".

La postura de la oposición

Junts se ha mantenido firme en su rechazo. "El real decreto ley que va al pleno, y que no se puede modificar, no lo votaremos, como hemos dicho desde el primer día", han declarado fuentes de la formación. La portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, ha argumentado que la medida "permite que los grandes tenedores prorroguen los contratos, conservando el precio antiguo y, por tanto, evitan aplicar las rebajas de precios". Además, ha criticado que el decreto no crea vivienda nueva y aumenta la inseguridad jurídica.

El real decreto ley que va al pleno, y que no se puede modificar, no lo votaremos, como hemos dicho desde el primer día"

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c)

El PNV, por su parte, ha justificado su abstención por la "falta de seguridad jurídica" de la norma y por no haber sido negociada con ellos. La portavoz Maribel Vaquero ha señalado que el problema de la vivienda requiere "medidas integrales" y no solo "fórmulas bienintencionadas". Desde el PP, la portavoz Ester Muñoz ha afirmado que las políticas del Gobierno "no funcionan" y que "el problema está hoy día mucho más enquistado". Vox, en línea similar, ha centrado sus exigencias en la construcción de vivienda.

Yolanda Díaz llama a la movilización

Incluso antes de la votación, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha hecho un "llamamiento a la movilización social". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha declarado que "los derechos se ganan desde los Ejecutivos, desde los sindicatos, desde los colegios profesionales y desde la movilización". Díaz ha asegurado que "no se van a rendir" y que estudiarán "todas las medidas posibles para continuar defendiendo a la gente".