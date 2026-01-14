Estados Unidos aprueba el primer Ozempic para adelgazar en pastilla que es de Dinamarca con Groenlandia en el horizonte: "Va a mover cerca de 100.000 millones de dólares"

Hasta ahora, la imagen asociada a medicamentos para adelgazar como Ozempic era la de una inyección semanal. Sin embargo, la FDA, la administración de medicamentos de Estados Unidos, ha aprobado por primera vez el uso de una pastilla para perder peso. Este nuevo fármaco en formato de píldora, llamado Wegovy, es una patente de Dinamarca, una decisión con profundas implicaciones que han sido analizadas en el programa 'La Linterna' por el divulgador científico Jorge Alcalde.

Un mercado de 100.000 millones con tensiones geopolíticas

La noticia no es solo sanitaria, sino también económica y política. Según explicó Jorge Alcalde, hay informes que apuntan a que "el mercado de estos medicamentos para adelgazar nuevos [...] va a mover cerca de 100.000 millones de dólares ya en el año 2030". Este nuevo fármaco supone una transformación silenciosa para los consumidores y el modelo de crecimiento económico de la industria farmacéutica, donde se estima que la modalidad en pastilla acaparará el 20% de ese mercado.

Esta aprobación se produce en un contexto de tensiones entre Estados Unidos y Dinamarca por la crisis de Groenlandia. La decisión de la FDA, cuyo director es cercano a la administración Trump, supone un espaldarazo para Novo Nordisk, la principal empresa danesa. Tal y como señaló Alcalde, "cualquier pequeña fluctuación en bolsa que le ocurra a Novo Nordisk afecta a la economía danesa profundamente", lo que dota a esta autorización de un "calado geoestratégico y económico brutal".

Engañar al cerebro para sentirnos saciados

Pero, ¿cómo funciona esta pastilla? El medicamento actúa de forma muy similar a Ozempic. En palabras del divulgador, "engaña al cerebro haciéndole creer que ya estamos saciados". Esto lo consigue actuando sobre la hormona GLP-1, que es la que advierte al cerebro de que estamos llenos. El fármaco no acelera el metabolismo ni quema grasas, pero sí consigue que comamos menos, ya que el efecto se va disipando a lo largo de la semana y se logra una sensación de saciedad artificial.

El proceso consiste en inhibir los receptores de esta hormona, bloqueando las "puertas de entrada" para que el cerebro reciba la instrucción de dejar de comer. Como consecuencia, "el vaciamiento del estómago se produce más lentamente". Estudios con la versión inyectable han demostrado una reducción de hasta un 16% del peso de una persona tras unas 30 semanas de uso, aunque los resultados de la pastilla todavía están en estudio.

Un fármaco eficaz, pero no milagroso

A la pregunta de si lo recomendaría, Jorge Alcalde es claro: "le recomendaría que fuese al médico a pedírselo". Se trata de fármacos "que están funcionando muy bien", avalados por la comunidad científica y que han demostrado tener efectos positivos no solo para la pérdida de peso, sino también para la salud cardiovascular, ya que su origen fue el tratamiento de la diabetes.

Sin embargo, Alcalde advierte que "no es una sustancia milagro". Ha habido "mucho abuso" de estos medicamentos, popularizados en esferas como Hollywood, y tienen efectos secundarios que deben ser controlados. Por ello, insiste en que, aunque se puedan coger 2 o 3 kilos en 15 días, la solución debe ser supervisada, ya que su consumo debe realizarse "bajo prescripción médica y control de un programa nutricional".

Algunas investigaciones también han demostrado que, al dejar de tomarlos, "algunos de estos beneficios muy rápidamente se pierden". Por tanto, es fundamental evitar el mercado negro y recordar que ni la pastilla ni las inyecciones sustituyen un estilo de vida saludable que incluya dieta y ejercicio.