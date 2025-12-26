Marc Vidal, analista económico, sobre el fármaco aprobado en EE.UU para adelgazar: "Generará una transformación silenciosa que podría adelgazar no solo a los consumidores, sino también al modelo de crecimiento"

Estados Unidos ha aprobado la primera pastilla para adelgazar basada en la hormona natural GLP-1, que reduce el apetito. El analista económico Marc Vidal ha analizado en la sección 'Salida de emergencia' de 'Herrera en COPE', con Sergio Barbosa, las profundas implicaciones económicas que este fármaco podría tener en los modelos de consumo.

Cambio en los patrones de consumo

Vidal ha explicado que, según un estudio de la Universidad de Cornell, esta aprobación no es solo un avance médico, sino "el inicio de un cambio estructural en los patrones de consumo". Ha señalado que el precedente inyectable, Ozempic, ya mostró "señales claras de un cambio relevante en los hábitos de consumo", a pesar de su alto precio y su uso original para la diabetes.

La verificación farmacológica no sería solo un avance médico, sino el inicio de un cambio estructural" Marc Vidal Analista económico

Caída del gasto en supermercados y restaurantes

El estudio revela que los hogares que usan estos tratamientos reducen su gasto en supermercados en un 5,3 % y en restaurantes de comida rápida en un 8 %. Este ajuste se concentra sobre todo en snacks, bebidas azucaradas, alcohol y bollería, lo que anticipa un cambio en la demanda si el consumo del fármaco se masifica.

Con un 40 % de adultos obesos en Estados Unidos y un 12 % que ya sigue un tratamiento, la llegada de una versión oral y más barata de la pastilla apunta a una adopción masiva. Si millones de consumidores comen menos de forma sostenida, el modelo de negocio de la industria cambiará por completo.

Un nuevo modelo económico

Este paradigma pone en cuestión el modelo de negocio basado en el alto volumen frente a otro de menor cantidad y mayor precio unitario. Según Vidal, los restaurantes también se verían afectados con raciones más pequeñas y una menor facturación, lo que supondría una mayor presión sobre los márgenes.

El analista ha manifestado su inquietud por la "medicalización del consumo alimentario", que ha descrito como "una transformación silenciosa que podría adelgazar, no solo a los consumidores, sino también al modelo de crecimiento que se basa en ese consumo masivo".