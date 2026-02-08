VOX irrumpe como primera fuerza entre los jóvenes en Aragón y anticipa un vuelco electoral a medio-largo plazo

Un nuevo actor político ha cobrado una fuerza inesperada en Aragón. Según los últimos análisis, VOX se ha posicionado como la principal opción para los votantes jóvenes, superando al Partido Socialista en intención de voto en el crucial tramo de edad que va de los 18 a los 44 años. Este dato, aportado por el analista Alejandro Requeijo, sugiere un cambio de tendencia significativo en el panorama político aragonés.

El análisis de Requeijo también destaca otros dos datos relevantes que apuntan a una crisis en el socialismo aragonés. Por un lado, la candidata socialista y ministra, Pilar Alegría, partía como una de las peor valoradas, lo que evidencia el fracaso de la estrategia del partido de enviar ministros a los territorios. Por otro, las encuestas señalan que uno de cada tres votantes que apoyaron al PSOE en 2023 ahora dudan entre la abstención y otras candidaturas.

Aragón, el termómetro de España

Históricamente, se ha considerado que Aragón es la comunidad que más se parece a España y que sus resultados electorales anticipan los de las elecciones generales. Una encuesta de Metroscopia revela que, aunque un 41% de los aragoneses se considera de izquierdas frente a un 31% que se ve de derechas, los resultados que se esperan parecen contradecir esta realidad sociológica.

Este desajuste indica, según los analistas de la mesa, una escasa movilización del electorado de izquierdas, principalmente del Partido Socialista. El hecho de que "que más de la mitad van a votar a la derecha, por eso es algo histórico", como se ha comentado, pone de manifiesto un vuelco electoral sin precedentes.

Un trasvase de voto inédito

Si se confirman las caídas del PSOE, Podemos y Sumar junto a una subida de VOX, el analista Manolo Hernández concluye que no se trataría de un simple trasvase de votos del PP a VOX, sino de algo más profundo. Cabría pensar en un trasvase radical de votante tradicionalmente de izquierda hacia un un partido de derecha dura, un fenómeno que podría tener su epicentro en la parte rural de Aragón.

El voto 'antisistema' y de 'cabreo'

Para el periodista Jorge Bustos, una parte del voto a VOX no es tan ideológica como anímica. Señala que, si bien una parte de sus votantes son conservadores que buscan una alternativa más dura al PP, hay otra que ha encontrado en el partido una vía para expresar su descontento.

El voto a VOX hay una parte de él que no es tan ideológico como emocional, un voto expresivo de cabreo" Jorge Bustos Copresentador de Herrera en COPE

Esta visión es compartida por otros analistas, que sugieren que VOX ya no es visto por un sector de la población, sobre todo joven, como un partido de derechas, sino como un partido antisistema. Según esta interpretación, "el voto a VOX hay una parte de él que no es tan ideológico como emocional, un voto expresivo de cabreo", una forma de castigar a los políticos tradicionales y manifestar la rabia contra el sistema establecido.