"Con 15 años me compré una máquina de tatuar a escondidas de mis padres y me tatué el brazo como si estuviera escribiendo en un papel"

La sección La Hora de los Fósforos del programa Herrera en COPE, con Alberto Herrera, ha abierto el debate sobre los tatuajes de los que uno se arrepiente. La conversación ha surgido a raíz de los propios tatuajes del colaborador Antonio Agredano, quien luce una ballena y una palmera con los nombres de sus hijos. Este ha sido el punto de partida para que los oyentes, los 'fósforos', comenzaran a compartir sus propias historias de tinta y arrepentimiento.

Decisiones impulsivas de juventud

Algunas de las historias más llamativas provienen de decisiones tomadas en la adolescencia. Es el caso de Omar, quien con solo 15 años se compró una máquina para tatuar a escondidas de sus padres. "Me tatué el brazo como si estuviera escribiendo en un papel", ha confesado, explicando que llenó su piel con dibujos variados. También Pablo ha compartido su arrepentimiento por una frase que se tatuó a los 18 años y que ahora quiere tapar: "Tu envidia alimenta mi ego".

La impulsividad infantil también deja marcas, como ha contado Manel. Con solo 10 años, un amigo feriante le tatuó su inicial, una 'M', en el hombro. "Con 10 años tú creces, y al crecer, se me ha bajado", ha explicado, lamentando que ahora la letra deformada se asoma por el cuello de las camisetas.

Nombres de exparejas y retratos fallidos

Uno de los arrepentimientos más comunes es tatuarse el nombre de una pareja que luego se convierte en ex. Así lo ha ilustrado la historia de la hija de Ana, quien "muy jovencita, se grabó el nombre de su novio entre el pecho y el omóplato". El romance terminó y el nombre fue cubierto: "Hoy tiene 27 años y tenemos un colibrí", ha relatado su madre.

Los desastres artísticos también ocupan un lugar destacado. Víctor ha narrado cómo el prometedor dibujo de un dragón con una mujer se convirtió en su espalda en algo muy distinto a manos de una tatuadora novata: "Eso parece un perro con una mujer encima medio desnuda". Por otro lado, un amigo de Alfonso se tatuó la cara de su novia a tamaño real en la espalda, pero la relación terminó poco después.

Fotografía recurso de un dragón

Tendencias polémicas y otras anécdotas

En el programa también se han comentado las tendencias más recientes y polémicas en el mundo del tatuaje. Entre ellas, la práctica de sedarse completamente para tatuarse grandes superficies del cuerpo sin sentir dolor, una técnica utilizada por figuras como el youtuber WillyRex o el futbolista Mariano. Además, se han mencionado modas como los 'blackouts' o brazos tatuados completamente de negro.

El desfile de anécdotas ha incluido todo tipo de casos, como el de un oyente que por error acabó con el logotipo de los helados Frigo en lugar de un corazón, o el de Daniel, quien se tatuó el cocodrilo de Lacoste en el pecho, "como si llevara un polito". Incluso los familiares tienen su opinión, como Paqui, a quien le horroriza la calavera con una serpiente que su hijo luce en el muslo, a pesar de que él es tatuador profesional.