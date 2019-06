Varios filósofos franceses se llevan un 'zas' por su apoyo a Josu Ternera

Tiempo de lectura: 1



A los filósofos Alain Badiou, Etienne Balibar, Jean-Luc Nancy, Toni Negri y Jacques Rancière. Mucho ojo porque esta sección tiene hoy un nivel espectacular. Bienvenidos a la primera edición de Intelectuales de Francia. Alguno no es francés pero es que si no no me queda bien.

Estamos hablando de muy sólidas cabezas del pensamiento moderno. Pues resulta que se han unido para redactar una especie de manifiesto o de declaración que fue publicada por el diario francés Liberation el día 30 de mayo. Se titula: "En apoyo de Josu Urrutikoetxea".