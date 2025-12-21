Extremadura decide su futuro en las urnas con el PP como favorito y la vista puesta en la participación

Este domingo, casi 891.000 extremeños están llamados a las urnas para decidir el futuro gobierno de la región. Los 791 colegios electorales han abierto sus puertas a las nueve de la mañana en una jornada que, según las encuestas de los últimos días, sitúa al Partido Popular de María Guardiola como favorito para ganar las elecciones, aunque con la duda de si necesitará el apoyo de VOX para gobernar.

Guardiola, a las puertas de la absoluta

Los sondeos sitúan al Partido Popular cerca de la mayoría absoluta, fijada en 33 escaños, aunque sin garantizarla. Lograrla supondría un importante respaldo para el proyecto nacional de Alberto Núñez Feijóo. Como ha afirmado la propia candidata, María Guardiola: "Soy la primera mujer presidenta de Extremadura. He estudiado, he opositado, he trabajado, he sacado mi familia, he conciliado, y he dedicado mi tiempo y mi esfuerzo al servicio público".

Si no se alcanza la mayoría absoluta, el PP dependerá del apoyo de VOX, que podría obtener entre 8 y 12 escaños, consolidándose como un actor clave. Por otro lado, el PSOE aparece como el gran perjudicado, con una caída vinculada al descontento por mantener a Miguel Ángel Gallardo como candidato pese a su investigación judicial por la contratación irregular del hermano de Pedro Sánchez. Un factor sorpresa podría ser el voto oculto de electores socialistas que no revelan su intención.

Baja afluencia y una anécdota en Fregenal

El periodista de COPE, Adrián García, ha informado desde el colegio Trajano de Mérida para el programa 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting que el ambiente a primera hora era "demasiado tranquilo", con "muy poco ritmo" de votantes. Algunos electores han expresado su sentir, desde considerar la votación "una obligación más y una alegría" hasta criticar la fecha: "No me parece la fecha adecuada ni creo que era necesario convocar elecciones".

La baja participación, que según los expertos beneficiaría al Partido Popular, podría deberse al mal tiempo, las cenas de empresa de la noche anterior o la cercanía con los preparativos de Navidad. Como ha apuntado García, "el día no anima a venir a votar, está muy feo, hace mucho frío, hay previsión de lluvia". A esto se suma el "desánimo tremendo" en las filas del PSOE, una situación atípica en la región.

La jornada electoral ha dejado ya una anécdota en Fregenal de la Sierra (Badajoz), donde no se han presentado ni los vocales de una mesa electoral ni sus suplentes. En consecuencia, al primer elector que ha acudido a votar "le ha tocado el gordo antes de que canten los niños de San Ildefonso", en palabras de Beatriz Perezotín, y ha tenido que asumir el cargo de presidente de la mesa.

La actualidad nacional e internacional

En clave electoral, la hasta ahora ministra Pilar Alegría ha presentado oficialmente su candidatura a la presidencia de Aragón por el PSOE. Lo ha hecho en su pueblo natal, La Zaida (Zaragoza), donde ha aceptado el reto de cara a las elecciones anticipadas del 8 de febrero, tal como expresó en su discurso: "Hoy, desde aquí, desde mi pueblo, desde mis raíces, acepto ser la candidata a la Secretaría General del Partido Socialista para concurrir a las próximas elecciones autonómicas, porque quiero ser la próxima presidenta de los aragoneses y de las aragonesas".

En el plano internacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado un bloqueo naval total sobre los petroleros que entren o salgan de Venezuela, con el objetivo de asfixiar económicamente al gobierno de Nicolás Maduro. El senador Marco Rubio ha defendido la medida, afirmando que "es como hacer un acuerdo con la mafia", mientras que el gobierno de Maduro la ha calificado de "acto de agresión criminal" y "violación del derecho internacional".

Por su parte, la Unión Europea ha acordado conceder a Ucrania un préstamo de 90.000 millones de euros para respaldar su economía y defensa frente a la invasión rusa. La financiación se realizará mediante emisión de deuda conjunta, tras no alcanzar un consenso sobre el uso de los más de 210.000 millones de euros en activos rusos congelados, debido a los riesgos legales y el temor a represalias por parte de Moscú.

La jornada coincide con el inicio oficial del invierno en España, marcado por lluvias, viento y un precio de la luz que se dispara hasta los 109,18 euros el megavatio. Mientras tanto, en el Teatro Real de Madrid ya está todo preparado para el Sorteo de la Lotería de Navidad, que repartirá millones en premios, incluido 'El Gordo', dotado con 400.000 euros por décimo.