Manolo Lama y los pitos del Bernabéu: "No se a quién han silbado, pero la gente se ha marchado desilusionada con el Real Madrid"

El Real Madrid despidió el año 2025 sin despejar las dudas que le rodean desde hace varias semanas pese a vencer este sábado al Sevilla en el Santiago Bernabéu 2-0. Una victoria que el conjunto blanco logró sin brillo y gracias a dos chispazos. Uno de Bellingham, que abrió el marcador con un fantástico cabezazo; y el otro de Kylian Mbappé, que igualó el récord de goles en un año natural de Cristiano Ronaldo.

EFE Kylian Mbappé celebra el 2-0 del Real Madrid contra el Sevilla.

¿SEÑALÓ EL BERNABÉU A VINICIUS?

Esa falta de brillo provocó que se escucharan en el Bernabéu pitos tanto durante la primera parte como en la segunda. Los errores en defensa y en la salida de balón la afición del Real Madrid no los perdona, al igual que tampoco perdona la falta de entrega y compromiso de sus jugadores como se apreció durante algunos momentos del encuentro.

Solo los goles de Bellingham y Kylian Mbappé consiguieron silenciarlos por momentos. El inglés y el francés aprobaron el examen con lo justo, marcando. Al igual que Rodrygo, que aunque no vio portería, asistió en el 1-0 y provocó el penalti que dio lugar al 2-0.

EFE El cambio a Vinicius en el Real Madrid-Sevilla

Y en el otro lado de la balanza está Vinicius. El '7' del Madrid, que tiene pendiente su renovación, ya tuvo que pedir perdón a la afición por su enfado al ser sustituido en el Clásico y su poca aportación en la faceta ofensiva esta temporada continua erosionando esa relación con los seguidores blancos.

Xabi Alonso decidió cambiarle en el minuto 83 y fue señalado por parte del público con pitos. Un ruido de viento que también escuchó en varios momentos del partido en los que no estuvo muy acertado. Silbidos que Huijsen también llegó a escuchar cuando cometió varios errores en defensa.

MANOLO LAMA OPINA DE LOS PITOS DEL BERNABÉU

José Luis Corrochano preguntó a los comentaristas de Tiempo de Juego a quién fueron dirigidos esos pitos del Bernabéu y el más claro con su opinión fue Manolo Lama. "El Madrid no está bien y gana porque tiene individuales que le hacen seguir sumando puntos. Courtois está pletórico bajo los palos y Mbappé sigue marcando goles", empezó diciendo el narrador.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Vinicius y Xabi Alonso se abrazan durante el cambio del brasileño en el Real Madrid - Sevilla.

Y añadía seguidamente: "A mí la sensación que me deja el partido es que el Bernabéu ha pitado al equipo y la duda que me queda es si esos silbidos iban dirigidos a los jugadores, al entrenador, a la dirección deportiva o al palco".

Manolo Lama quiso ir más allá y sacó una conclusión del partido. "Si algo me ha quedado claro es que la gente que ha venido al Bernabéu se ha marchado desilusionada; pese a que el Real Madrid esté a un punto del Barcelona", comentaba.

Y para finalizar, el narrador señaló: "Su equipo ha hecho un partido muy malo y hubo momentos en los que el Sevilla con diez jugadores pudo marcarle. Y Courtois ha salvado al Madrid de que tengamos otra noche bochornosa en el Bernabéu".