Uroliak Gronvold, abogado en Groenlandia: "No estamos en venta; no estoy cómodo con que Trump hable de que por las buenas o por las malas"

Desde Nuuk, la capital de Groenlandia, el programa 'La Linterna' de COPE ha analizado el conflicto que sitúa a la isla en el centro del tablero geoestratégico. El interés del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en alerta a los groenlandeses, que observan con inquietud cómo su tierra se convierte en uno de los puntos más calientes del planeta. Para entender la situación, el equipo del programa se ha desplazado a este territorio inhóspito, donde ha podido pulsar la opinión de sus gentes, como la de Yanik, un groenlandés que trabaja en el Ministerio de Trabajo, y Uroliak Gronvold, un abogado de Nuuk cuya visión del conflicto resulta reveladora.

Groenlandia es la isla más grande del mundo, un territorio que multiplica por cuatro la superficie de España pero con una población de apenas 56.000 habitantes, similar a la de Huesca. La vida se concentra en la costa oeste, ya que el resto es una inmensa capa de hielo. Su capital, Nuuk, de 20.000 habitantes, se caracteriza por las coloridas fachadas de sus edificios que contrastan con el blanco perpetuo de la nieve. La vida está condicionada por un clima extremo, con temperaturas de hasta 7 grados bajo cero y una sensación térmica muy inferior, donde gestos como pasear a un niño en trineo o ver barcas aparcadas en la puerta de casa hasta el deshielo forman parte de la cotidianidad.

¿Por qué Groenlandia está en el punto de mira?

El interés por este territorio responde a tres motivos clave. En primer lugar, sus recursos naturales. Se estima que bajo el hielo groenlandés yacen minerales críticos y tierras raras valorados en más de 4 billones de dólares, incluyendo hasta el 25% de las reservas mundiales de estos últimos. Sin embargo, su extracción enfrenta obstáculos logísticos, ambientales y legales, ya que el gobierno local impulsa medidas proteccionistas y solo se puede trabajar en la zona unos seis meses al año.

En segundo lugar, el deshielo provocado por el cambio climático está abriendo nuevas rutas marítimas que agilizarán el comercio mundial. Estas vías, como la del mar del Norte controlada por Rusia, pueden reducir trayectos de 50 a 20 días, evitando los canales de Suez y Panamá y disminuyendo costes y emisiones. Finalmente, la seguridad y la defensa son cruciales. Desde Groenlandia, potencias como Rusia y China están a 'tiro de piedra', y Estados Unidos ya cuenta con la base militar de Pitufik, clave para la vigilancia de misiles.

La voz de los groenlandeses

Yanik, que trabaja para el gobierno en la isla, describe la situación como "un cuento de hadas, y no de una buena manera". Expresa su preocupación por las intenciones de Trump, aunque confía en el respaldo de la OTAN, ya que Groenlandia pertenece a Dinamarca. Sobre una posible compra, su respuesta es tajante: "No, nunca, nunca, no es posible. El pueblo groenlandés son gente libre, y ellos nunca se venderán". Considera que una ocupación militar sería "muy rápida" debido a la falta de capacidad militar propia.

Uroliak Gronvold, abogado en Nuuk, se muestra igualmente preocupado por las palabras de Trump. "No estoy cómodo con que Trump hable de que por las buenas o por las malas vaya a conseguir Groenlandia", afirma, calificando la situación de "aterradora". Aunque espera que sea "solo palabrería", no descarta una acción militar. Gronvold es firme al declarar que no están en venta y, aunque prefiere seguir formando parte de Dinamarca antes que de EE.UU., su anhelo a largo plazo es la independencia. Su propuesta de solución pasa por un acuerdo para que "Estados Unidos tenga más acceso militar a Groenlandia para protegernos".

Una historia de abusos y anhelos de independencia

El deseo de independencia en Groenlandia se fundamenta en una historia de agravios. A pesar de su autonomía, la isla aún depende de Dinamarca en defensa, política exterior y subsidios económicos. Sin embargo, el recuerdo de abusos pasados sigue vivo. Entre 1966 y 1976, unas 4.500 mujeres y niñas inuits fueron esterilizadas sin su consentimiento. A esto se suma un experimento social en 1950, donde 22 niños fueron separados de sus familias para ser 'reeducados' como europeos. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha pedido perdón por estos

La experta en derecho ambiental y cambio climático Beatriz Martínez Romera, de la Universidad de Copenhague, ha explicado en 'La Linterna' que el deshielo no solo abre rutas comerciales, sino que también facilita la explotación de recursos. Sobre el estatus legal, aclara que, aunque Dinamarca ostenta la soberanía, Groenlandia tiene una autodeterminación progresiva. La académica califica las amenazas de Trump como una "afrenta al derecho internacional" y advierte sobre la erosión de las normas globales. Para Martínez Romera, solo hay una opción de futuro: no ser dependientes energéticamente de nadie.

El análisis final lo aporta el colaborador Luis del Val, quien reflexiona sobre las formas "zafias de chulo de bar" de Donald Trump. Reconoce que, pese a su "torpeza", detrás de sus actos suele haber "algo racional", como el interés por evitar que Rusia y China controlen en exclusiva la región. Sin embargo, advierte de la contradicción de atacar a un aliado de la OTAN. Para Del Val, el riesgo es "dispararse un tiro en el pie de la OTAN, por falta de cabeza, sobre todo, si la cabeza está demasiado caliente".