"El precio de la factura de luz se va a incrementar, la primavera será menos barata de lo que se esperaba y, a partir de ahí, la cosa dependerá de cuánto dure la guerra"

La sombra de un embargo comercial por parte de Estados Unidos a España, tras la amenaza lanzada por Donald Trump, ha generado una profunda incertidumbre económica y diplomática. El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Besent, ha justificado la posible medida aludiendo a que "los españoles ponen en peligro la vida de los estadounidenses" por su supuesta falta de cooperación militar. El análisis de esta crisis ha sido abordado en el programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito y la experta económica Pilar García de la Granja.

Ante esta situación, la Unión Europea ha ratificado su apoyo incondicional a España. Stephan Seyung, vicepresidente de la Comisión, ha recordado que el comercio exterior de los 27 se negocia en bloque y ha sentenciado que "cualquier amenaza a un estado miembro es, por definición, una amenaza contra la Unión Europea". Por su parte, la directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha calificado la situación como "un enorme disparate" y ha recordado que "aquí nos jugamos todos mucho", en alusión a las miles de pymes y grandes empresas con intereses a ambos lados del Atlántico.

Pánico en las empresas españolas

El temor se ha apoderado del tejido empresarial español, que exportó casi 17.000 millones de euros en productos a Estados Unidos el año pasado. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha expresado en Mediodía COPE su "profunda preocupación" y ha pedido al Gobierno "que sepan conducir esta situación". Garamendi ha sido tajante al definir la relación bilateral, calificando a Estados Unidos como "un amigo y un socio fundamental".

Estados Unidos es un amigo y un socio fundamental"

00:00 Volumen Descargar Escucha a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, en 'Mediodía COPE'

El impacto se sentiría con fuerza en sectores como los derivados del petróleo, los productos farmacéuticos y, especialmente, el agroalimentario. Félix Arias, CEO de Fuimba, una empresa madrileña de componentes de automoción, ha manifestado el miedo a una nueva parálisis: "¿Qué puede pensar la empresa americana? ¿Va a poner un pedido nuevo en España? Ese es el miedo que tenemos, que ahora mismo volvemos a otra nueva incertidumbre". Del mismo modo, desde las Bodegas Valduero, Carolina García lo considera "una amenaza a nuestra estabilidad y al posicionamiento de nuestro mercado".

El aceite de oliva, en el punto de mira

Uno de los productos más expuestos es el aceite de oliva, cuyo segundo mercado más importante es Estados Unidos, con exportaciones que alcanzaron los 800 millones de euros el año pasado. Eusebio García, CEO de aceites García de la Cruz, ha explicado desde una feria agroalimentaria en Los Ángeles la inquietud que ya percibe en sus clientes. "Me ha llegado un cliente (...) y lo primero que me ha preguntado, ¿va a haber algún problema? ¿Te mando el pedido o no te lo mando, o a lo mejor me interesa más comprar en Túnez?", ha relatado.

El temor del sector es que Washington imponga un arancel específico al aceite de oliva para toda Europa. Según ha explicado García, esta medida perjudicaría casi en exclusiva a España, ya que "entre el 80, el 90 por 100 de esas exportaciones provienen de olivos españoles". El empresario ha lamentado que España se esté significando "de una manera que no es necesaria" y que pueda convertirse en el principal perjudicado. "Creo que España es cabeza de turco", ha sentenciado, advirtiendo del riesgo de que países como Turquía o Túnez aprovechen la situación.

España es cabeza de turco"

Alamy Stock Photo Factura de la luz

Impacto directo en el bolsillo

La crisis diplomática y la guerra ya se reflejan en los mercados y en el comportamiento de los consumidores. Aunque el barril de Brent ha moderado su precio, el miedo a una escalada ha provocado que muchos ciudadanos acudan a repostar. Fernando de Antonio, gerente de una gasolinera en Valencia, afirma tener un 50 % más de clientes: "Todo el mundo que echa 10 euros está llenando". El conflicto en Oriente Medio y sus consecuencias en el precio de la gasolina anticipan una posible escalada energética.

La mayor preocupación para los hogares es, sin embargo, la factura de la luz. Antonio Aceituno, de Tempos Energía, ha advertido de que "el precio de la factura de luz se va a incrementar, la primavera será menos barata de lo que se esperaba". Según el experto, aunque España podría beneficiarse de una 'excepción ibérica natural' por los embalses, el verano y el otoño se presentan muy complicados si el precio del gas se dispara, ya que este "entraría con un precio muy fuerte que dispararía la factura".

En este contexto, Pilar García de la Granja ha puesto el foco en las decisiones de política interna, como el cierre de las centrales nucleares, "que son esenciales para tener una energía asequible, barata y cercana". Además, ha recordado la alta dependencia energética del exterior, señalando que "entre el 30 y el 45 por 100 del gas natural licuado que consumimos es que ahora está llegando de Estados Unidos". Esta dependencia deja al país en una posición de vulnerabilidad y subraya la importancia de aplicar consejos para ahorrar energía.