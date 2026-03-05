CaixaBank estrena su primer agente de IA que ya permite contratar créditos al consumo

En el marco de la celebración del Mobile World Congress en Barcelona, CaixaBank ha presentado una de sus novedades más comentadas. Pilar García de la Granja ha detallado a Carlos Herrera el lanzamiento del primer agente de inteligencia artificial de la entidad, una herramienta que ya está disponible para una selección de clientes.

Un asistente para contratar créditos

Este nuevo sistema, presentado oficialmente en la feria tecnológica, ya es una realidad para los clientes que pueden acceder a él. Según se ha explicado, una de sus primeras aplicaciones permite contratar un crédito al consumo preconcedido, lo que supone un avance significativo en la digitalización de los servicios financieros.

IA y supervisión humana

La tecnología detrás de este agente pionero es una combinación de inteligencia artificial conversacional y supervisión humana. El objetivo de CaixaBank es mejorar la experiencia del usuario durante todo el proceso digital, garantizando que la interacción sea fluida, segura y eficiente en todo momento.

Líderes en banca digital

Este se convierte en el primer agente de IA de la entidad que interactúa directamente con los clientes, lo que representa un paso clave para facilitar la realización de algunas gestiones de forma completamente digital. Este avance se enmarca en un contexto en el que la app de CaixaBank se ha consolidado como uno de los principales canales de relación con sus usuarios.

La aplicación cuenta con más de 12 millones de usuarios, lo que convierte a CaixaBank en la entidad con la mayor base de clientes digitales de España. Con este lanzamiento, la compañía se reafirma en su apuesta por estar a la vanguardia tecnológica para dar respuesta a las nuevas demandas de sus clientes.