"Para poder optar a un piso de alquiler asequible del programa ReViVa de Madrid no hay que cobrar más de 63.800 euros brutos al año, llevar empadronado al menos un año y acreditar solvencia"

La dificultad para acceder a una vivienda en España, y particularmente en Madrid, ha llevado a las administraciones a buscar nuevas fórmulas para ampliar el parque disponible. En el programa 'La Linterna' de COPE, Gonzalo Zaballa y Olaya Pérez han detallado una de estas soluciones: el programa ReViVa, una iniciativa del Ayuntamiento de la capital para movilizar inmuebles que se encuentran vacíos.

Un plan para movilizar pisos vacíos

El programa consiste en que el consistorio alquila directamente casas vacías a propietarios particulares que, a menudo por miedo a los impagos, no las sacan al mercado. El Ayuntamiento se encarga de su reforma, si es necesaria, y posteriormente las ofrece como alquiler asequible a los ciudadanos inscritos en el registro público. Según datos recientes, la iniciativa ya ha logrado captar 200 viviendas bajo este modelo.

Ventajas para propietarios y para la ciudad

El delegado de Vivienda, Álvaro González, ha explicado en COPE que se trata de "un programa que beneficia a todos". Para el dueño del inmueble, el consistorio no solo garantiza la renta, sino que también asume los costes de la puesta a punto y los impuestos. "Beneficia al propio propietario, pero también gana la ciudad, porque hemos rehabilitado la vivienda", ha señalado González.

El acuerdo con el propietario tiene una duración de entre cinco y diez años. Durante este tiempo, el consistorio gestiona el alquiler y los costes de la reforma inicial se repercuten en la renta que se abona al dueño, asegurando que la vivienda esté en perfectas condiciones para su uso.

Los requisitos para acceder a una vivienda

Para poder ser beneficiario de uno de estos pisos no se puede superar un determinado umbral de ingresos. Los solicitantes deben acreditar que no cobran más de 63.800 euros brutos al año, llevar empadronados en Madrid al menos un año y demostrar solvencia económica para hacer frente al pago del alquiler.

Esta iniciativa del Ayuntamiento de Madrid se suma a otras políticas de vivienda que buscan aliviar la presión sobre el mercado del alquiler. Por ejemplo, el Gobierno ha confirmado importantes descuentos en el IRPF para los caseros que mantengan o bajen las rentas. Además, se exploran otras vías como la nueva ayuda de alquiler con opción a compra, una medida pensada para los más jóvenes, quienes también pueden informarse sobre cómo solicitar ayudas específicas para ellos.