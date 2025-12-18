Los requisitos que debes cumplir para pedir la ayuda del Gobierno para comprarte unas gafas o lentillas en 2026: hasta 100 euros

El Ministerio de Sanidad ha anunciado este martes la puesta en marcha del Plan Veo, un nuevo programa de ayudas para la adquisición de gafas, lentes graduadas y lentes de contacto para menores de 16 años.

Según ha informado la agencia EFE, las solicitudes podrán presentarse desde el miércoles y hasta el 31 de diciembre de 2026, con una subvención que alcanza un máximo de 100 euros por persona.

Requisitos para acceder a la ayuda

Para beneficiarse del plan es imprescindible contar con una prescripción de un profesional. En el caso de un primer acceso o para menores de 5 años, la receta debe ser emitida por un profesional de oftalmología o de óptica-optometría de un servicio del Sistema Nacional de Salud o del ámbito privado.

Para los mayores de 6 años, la prescripción también podrá ser emitida por un óptico-optometrista de un establecimiento sanitario adherido al plan.

Para un segundo acceso a la ayuda, será suficiente una revisión siempre que hayan transcurrido 365 días desde la compra anterior. La subvención cubrirá el coste de productos como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, así como lentes de contacto y sus soluciones de mantenimiento durante un año.

Gafas auditivas

Una respuesta a la salud pública

Desde Sanidad se ha recordado que los defectos de refracción, como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, afectan a entre un 10 % y un 30 % de la población en edad escolar en España, con una prevalencia en aumento.

El ministerio ha subrayado que “en ausencia de corrección adecuada, estos problemas no solo afectan al bienestar físico de los menores, sino también a su rendimiento académico, su desarrollo psicosocial y su calidad de vida”.

Esta medida, calificada de “excepcional”, busca responder a una “necesidad de salud pública” y reducir las barreras económicas para las familias.

En ausencia de corrección adecuada, estos problemas no solo afectan al bienestar físico de los menores, sino también a su rendimiento académico, su desarrollo psicosocial y su calidad de vida"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado el proyecto como uno de los “más ambiciosos” del Gobierno y ha estimado que ayudará a más de medio millón de niños y niñas. Además, García ha celebrado que “por primera vez se incluye la salud visual dentro de la cartera de servicio del Sistema Nacional de Salud”.