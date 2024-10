Mari se emociona en directo al saber qué tuvo que hacer Sara para poder salvar a su madre en Utiel: "No tengo palabras"

Este martes Mari, desde su casa en Requena (el pueblo junto a Utiel), confesaba a Expósito que, aunque se encontraba bien, no podía localizar a su madre, Carmen de 87 años, y a Sara, la cuidadora. Su madre tiene Alzheimer, en un estadio importante, y lo único que sabía, gracias a Yolanda, la vecina de enfrente, es que su madre y Sara habían subido al piso de arriba, pero no sabía cómo estaba.

Rubén Corral Mari, junto a la casa de su madre, Carmen, en Utiel

“Afortunadamente mi madre está bien, está en mi domicilio en Requena y somos muy afortunados porque esta casa está bien, pero toda la zona, todo el barrio, es deprimente”, cuenta con la voz queda en La Linterna. “No se puede explicar, cuando he llegado a esta calle se me ha caído el mundo encima”. Junto a ellos, Sara, la protagonista y responsable de que Carmen pueda estar este jueves con su hija.

Cómo Sara salvó a Carmen en Utiel

Sara explica a Expósito que creían que iban a morir en el agua y, “al final, subí a la abuela arriba”, cuenta en los micrófonos de COPE con visibles signos de cansancio. “La cogí en brazos porque el agua le llegaba hasta el cuello, en ese momento no sé cómo la cogí, con mucha fuerza gracias a Dios”. Así, Sara pudo salvar a la mujer de 87 años. “La noche fue muy fuerte, con mucho frío y sin luz ni nada”.

Ambas estuvieron muchas horas en la ventana pidiendo ayuda, hasta que vino la Guardia Civil y la Policía y pudieron sacarles por la ventana. En un momento de la entrevista, a Sara se le rompe la voz y pronuncia: “No puedo más”. Cuenta la joven que es de Marruecos y tiene familia allí: “he podido hablar con ellos que estaban muertos de miedo” Sara tiene 30 años y lleva 6 años en España con la familia de Mari.

La reacción de la familia a la actuación de Sara

Pero, ¿cómo ha reaccionado Mari a la historia de cómo salvaron a su madre? “No puedo pensar, prefiero no pensar porque es horrible”, le reconoce la mujer a Expósito, también visiblemente emocionada. Y es que, aunque es la casa de su madre, Mari cuenta en COPE que venía los fines de semana y en verano a Utiel. Sobre la heroicidad de Sara, reconoce Mari que “es impresionante”.

Rubén Corral Sara, junto a la casa donde salvó a Carmen

“Se me pone el vello de punta, es una superviviente nata, mi madre tenía la boca seca de estar todo el día arriba sin tomar nada y con el agua hasta el cuello”, asegura. En ese momento, cuenta el episodio del rescate que le puso los pelos de punta. “Bajó abajo, tocando y buscando una botella de ocho litros de agua que siempre estaba en la cocina para subirla y poder mojar a la abuela”. “Cuando me lo dijo era horrible porque se podía haber cerrado la puerta y haberla dejado abajo”, explica todavía asustada Mari que, señala, no tiene “palabras de agradecimiento”.