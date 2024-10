Expósito se emociona al oír el final de la historia de Mari y su madre en Requena: "Para mínimamente sonreír"

Como señalaba el director de La Linterna, Ángel Expósito, en su monólogo de este miércoles, “en todo desastre hay historias, cuando menos, para reconciliarte con la suerte”. Así, el comunicador de COPE se emocionaba al relatar cuál ha sido el final de la historia de Mari, que denunciaba en este mismo programa el martes por la noche que llevaba horas separada de su madre, de 87 años, y que estaba atrapada en su casa de Requena, en Valencia, a consecuencia del temporal que ha asolado la zona y que ha dejado decenas de fallecidos.

Contaba Mari en los micrófonos de COPE que, desde las 7 de la tarde, su madre, de 87 años, estaba atrapada en su casa. Estaba con su cuidadora pero, desde horas antes, no sabía nada de ellas. “Llevo sin hablar con ellas pues desde las 5 de la tarde ya no he hablado con ellas. Ella se ha quedado sin carga en el móvil, con lo cual no puedo hablar. Estoy hablando con otra chica que vive en la casita de enfrente. Todos se han tenido que subir a las partes de arriba. Es el barrio que está pegado al río Magro” expresaba.

“Han podido subirse a la parte de arriba. Ahí están desde las 2 y media o las 3 que ha conseguido la chica coger a mi madre y cargarla a sus espaldas como ha podido, porque mi madre no se mueve, es con movilidad totalmente reducida y además dependiente y la ha subido como ha podido por no dejarla abajo, gracias a Dios” contaba con angustia.

El final de la historia de Mari

Así, este miércoles el director de La Linterna explicaba el final de la historia: “Después de horas y horas muy angustiosas, toda la noche sin saber nada de ellas, de mamá con Alzheimer, de la cuidadora que la subió en volandas al piso de arriba, bueno, pues esta mañana las han encontrado en el centro de salud”.

Explicaba Mari en Herrera en COPE que han accedido a Utiel, que han empezado a tener cobertura y le ha llegado una llamada, por fin, de su hijo que está en Valencia: “me ha contactado y dijo que estaban bien y que estaban en el centro de salud, las acabo de ver”. Reconoce la mujer que ha sido “muy emocionante” porque están las dos bien, “pero lo peor de todo es que hay muchas vecinas que no han podido salir de sus casas y ahora me encuentro aquí con gente, mis vecinos de mi barrio que han fallecido” relataba Mari en COPE con la voz rota de la emoción.

Así, el propio comunicador de COPE también se ha emocionado al contar cómo ha sido el desenlace de la familia de Requena: “En mitad de la tragedia, en mitad del drama, hemos encontrado una historia bonita y cuando menos para reconciliarnos y hasta mínimamente sonreír”, concluía Expósito en su monólogo.