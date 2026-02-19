Amparo Díaz, abogada especializada en violencia machista: "Hay algo esencial que está fallando, la valoración de riesgo y la adopción de medidas, el procedimiento es insuficiente"

El año 2026 está siendo demoledor en materia de violencia machista. En solo un mes y medio, nueve mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas, el triple que en el mismo periodo de 2025. Esta trágica cifra pone el foco sobre una pregunta urgente: ¿por qué no sirven las medidas de protección? Para analizar las posibles grietas del sistema, la abogada Amparo Díaz, especializada en violencia machista, ha intervenido en el programa 'La Linterna' de COPE.

La valoración de riesgo, un fallo esencial

Durante su análisis, la letrada ha sido tajante al señalar el principal problema. Amparo Díaz considera que "hay algo esencial que está fallando, la valoración de riesgo y la adopción de medidas", y que el procedimiento actual es "absolutamente insuficiente".

La experta ha explicado que la Ley Reguladora de la Orden de Protección, creada en 2003, estableció un sistema rápido que se ha vuelto "muy superficial". En un plazo de 72 horas desde la denuncia, un juzgado escucha a ambas partes y toma una decisión, un tiempo que Díaz considera insuficiente para valorar casos de maltrato que pueden haberse prolongado durante años.

EFE Varias mujeres reaccionan durante el minuto de silencio mantenido este martes en condena del asesinato machista de Ana María, la enfermera de 64 años del centro de salud de Benicàssim (Castellón) asesinada por su expareja, de 70 años

Además, la abogada ha recordado una vía que no se está utilizando y que podría ser clave para mejorar la protección. "La ley preveía la posibilidad de que la solicitud de la orden de protección se hiciera, no en la comisaría, que es lo que se hace ordinariamente, sino en los servicios de atención a las víctimas o los centros de atención a la mujer", donde se podría incorporar un relato más completo e informes psicológicos.

¿Son efectivas las órdenes de alejamiento?

Otro de los puntos críticos son las órdenes de alejamiento y las pulseras telemáticas. Díaz ha admitido que aunque han supuesto una mejora, el sistema necesita perfeccionarse, ya que a menudo "no hay suficiente personal" para una actuación policial inmediata. Sobre este asunto, se ha puesto de manifiesto así funcionan las órdenes de protección y cuál es la respuesta tecnológica y policial ante la violencia machista, pero sigue habiendo fallos.

La letrada también ha apuntado a la falta de contundencia cuando se quebranta una orden, ya que mientras algunos juzgados acuerdan el ingreso en prisión, "otros muchos no lo acuerdan". En esta misma línea, Gregorio Gómez, presidente de la asociación Alma, ha reclamado más dureza: "Si la pulsera está saltando, que tú estás quebrantando la orden de alejamiento, directamente a prisión, no hay que esperar una segunda vez".

EFE Vivienda situada en el carril de Las Palomas de la pedanía murciana de San José de la Vega, donde un hombre de unos 50 años ha sido detenido en Murcia por la Policía Nacional como presunto autor de sendos delitos de violencia machista y detención ilegal tras retener presuntamente y agredir durante casi dos años a su pareja sentimental, que logró escapar del cautiverio y cuya desaparición había denunciado en abril de 2024 su familia

Las víctimas de un inicio de año negro

Detrás de las cifras hay historias como la de Victoria, asesinada en Alhaurín el Grande presuntamente por su pareja, sobre quien pesaba una orden de alejamiento, un caso que provocó que su hijo de once años pidiera ayuda a los vecinos. Más recientemente, Petronela fue asesinada en Madrid, y como ha informado COPE, su expareja también tenía una orden de alejamiento.

De las nueve mujeres asesinadas, en el 63% de los casos constaban denuncias previas, como en los de Pilar en Jaén, Zarina en Las Palmas o María José en Castellón, cuyo presunto asesino quebrantó la orden de alejamiento en varias ocasiones. Estos datos llevaron a la convocatoria de un comité de crisis el pasado 4 de febrero para analizar cada caso.

Finalmente, Amparo Díaz ha lanzado una última advertencia sobre el "auge enorme" de la violencia vicaria. "Siempre se ha utilizado a los menores como forma de controlar y de hacer daño a las víctimas, pero ahora mismo se está popularizando de una manera extrema", ha concluido la abogada, subrayando otra de las terribles facetas de esta lacra.