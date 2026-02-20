El debate en la política por el burka: desde la izquierda critican la prenda pero rechazan su prohibición

La propuesta de Vox para prohibir el burka en España ha generado un intenso debate que expone las contradicciones de la izquierda. En el programa 'Herrera en COPE', la colaboradora Rebeca Argudo ha analizado en su sección 'Traficantes de Palabras', conducida por Jorge Bustos, la postura de los partidos progresistas, que se oponen a la medida a pesar de considerar el velo integral un símbolo de discriminación.

Europa Press Un burka en una tienda en Barcelona

La "kriptonita" de la izquierda

Rebeca Argudo ha afirmado que la iniciativa de VOX "ha sido a la coherencia de la izquierda española lo que la kriptonita a Superman". La periodista ha recordado cómo estos mismos partidos acabaron con la presencia de azafatas con minifalda en las competiciones de Fórmula 1 por considerarlo una cosificación de la mujer, mientras que ahora defienden la libertad de usar una prenda que, según sus palabras, es como "ir por la calle vestida de mesa camilla a 40 grados en la sombra".

La prohibición del burka, por Rebeca Argudo | Traficantes de Palabras

Argudo ha centrado parte de su crítica en la diputada de Podemos en el Parlamento Europeo, Isa Serra, quien fue condenada en 2021 por atentado a la autoridad. Según la periodista, Serra ha calificado de "loquísimo considerar un problema algo que solo afecta a tantas mujeres que pueden contarse con 2 manos", mostrando el "funambulismo retórico" de la izquierda para justificar su postura.

La colaboradora de 'Herrera en COPE' ha destacado la contradicción de la eurodiputada, quien en la misma frase y "sin solución de continuidad", sí consideró un problema las siete víctimas mortales de la violencia machista en lo que va de año. Para Argudo, este argumento invalida la propia reivindicación de Serra, al comparar dos realidades de forma desproporcionada.

Finalmente, Rebeca Argudo ha concluido que "hasta un niño de 5 años lo entendería", señalando que no es la proporción de afectados lo que convierte un fenómeno en preocupante para la sociedad. En su opinión, existen muchos otros factores a tener en cuenta, una lógica que, según ella, parece no aplicarse en el razonamiento de la diputada de Podemos.