"Se hacían colas, muchas veces hablan por teléfono y al que tiene que esperar le molesta. Hasta que no acabas el ticket de ese cliente no puedes seguir"

Ha tenido que ser una tintorería la que nos haya tenido que recordar que algo estamos haciendo mal. Que esto de haber hecho del móvil una parte más del cuerpo nos está haciendo muy antipáticos, y que parece que se nos olvidan los seres humanos que tenemos delante para ocuparnos mucho más de una pantalla a través de la que vemos un mundo muchas veces irreal.

En una tintorería de Avilés hay un cartel. “No se atenderá a quien entre hablando por el móvil hasta que cuelgue”

Ella es Mari, la propietaria de la tintorería Mery de Avilés. Dice que lo del cartel no es un mandamiento, pero que estaría bien que los clientes cayeran en la cuenta de que beneficia a todos.

Y otra cosa importante. Que los clientes saluden. Que no pasa nada por saludar.

Así que en esa tintorería de Avilés nos han recordado que la gente que lleva un negocio, que nos atiende, que recibe nuestro pedido, que va a hacer un trabajo por encargo, merece un trato cortés. Merece que dediquemos un par de minutos a gastar eso tan caro y, a la vez, tan barato, que se llama educación.

el uso del móvil...¿es perjudicial para los menores?

Precisamente esta 'Historia del Día' nos recuerda a la reflexión que realizaba el director de 'La Linterna', Ángel Expósito, sobre el uso del móvil. Este debate se producía tras la decisión de Australia de sí hacerlo. En este caso, se hacía la siguiente pregunta: ¿no deberíamos directamente prohibir el uso del móvil a menores? Para ello, hablaban con numerosos expertos.

Expertos como Borja Azuara, profesor de derecho digital, que señaló que aunque existen herramientas como el reconocimiento facial, "son muy intrusivas con los derechos personales". La alternativa, según Azuara, es la futura cartera digital europea, que "va a poder certificar la edad sin dar ningún otro dato personal".

Por otro lado, el psicólogo José de Solá alertó que en los casos más severos se observan "muchos síntomas de ansiedad y mucha agresividad", especialmente cuando se les retira el acceso.

Chema, padre de tres hijos que imparte charlas a familias, indicaba en 'La Linterna' que antes no era partidario de la prohibición, ahora cree que "puede ayudar mucho" y lo compara con la exitosa prohibición de fumar en restaurantes. Chema ha sido tajante al hablar de la responsabilidad parental: "Si quieres saber cuál será la salud mental de tu hijo, dime a qué edad le diste su primer móvil"

Y es que, al igual que sucede con la lavandería de Avilés, que ha tenido que tomar una decisión con el uso del móvil de sus clientes, la sociedad se plantea ahora cómo gestionar la relación con estos dispositivos. La medida del negocio asturiano, aunque a pequeña escala, es un reflejo de una preocupación mayor sobre cómo las pantallas están afectando a nuestras relaciones y a nuestra educación más básica.