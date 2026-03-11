El sector bancario habla sobre la sostenibilidad: palanca de competitividad, resiliencia y autonomía estratégica
Redacción Herrera en COPE
¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana? La sostenibilidad es una palanca de competitividad, resiliencia y autonomía estratégica y un elemento clave para el crecimiento económico de España y Europa.
En 2024, el sector bancario español concedió más de 90 mil millones de euros de financiación sostenible y dos tercios de los bonosverdes fueron emitidos por la banca.
Son conclusiones del Encuentro Anual de FINRESP, el Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España, una citapara reivindicar el papel del sector financiero en la respuesta alos grandes retos sociales de la transición energética a la digital.
