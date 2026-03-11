COPE
Podcasts
Herrera en COPE
Herrera en COPE_Carlos Herrera_imagen principal
Herrera en COPE

El sector bancario habla sobre la sostenibilidad: palanca de competitividad, resiliencia y autonomía estratégica

Y recuerda: el sector bancario, contigo

Imagen recurso para el sector bancario
00:00
Descargar

El sector bancario del miércoles 11 de marzo

Redacción Herrera en COPE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura0:33 min escucha

Descargar

¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana? La sostenibilidad es una palanca de competitividad, resiliencia y autonomía estratégica y un elemento clave para el crecimiento económico de España y Europa. 

En 2024, el sector bancario español concedió más de 90 mil millones de euros de financiación sostenible y dos tercios de los bonosverdes fueron emitidos por la banca.

Son conclusiones del Encuentro Anual de FINRESP, el Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España, una citapara reivindicar el papel del sector financiero en la respuesta alos grandes retos sociales de la transición energética a la digital.

Y recuerda: el sector bancario, contigo.

Lo último

Visto en ABC

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

5:00H | 11 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking