"El MEI que pagamos todos en nuestra nómina para contribuir a las pensiones es un coste que las pequeñas empresas no pueden mantener"

Los costes laborales no han parado de subir en España, hasta el punto de que ya encadenan 54 meses consecutivos de aumentos, lo que equivale a cuatro años y medio. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), estos han aumentado alrededor de un 25% desde 2020, una situación analizada en el programa 'Herrera en COPE' por el periodista Jorge Bustos y la experta en economía Victoria Ballesteros. Este incremento se debe tanto a la subida del coste salarial (un 3,7% interanual) como de los otros costes, como las cotizaciones a la Seguridad Social (un 4,3%).

El coste real de un trabajador

Para entender la magnitud del problema, la economista Victoria Ballesteros ha puesto un ejemplo claro. Un trabajador sin hijos que cobra un sueldo de 1.500 euros netos al mes, en realidad tiene un salario bruto que ronda los 2.000 euros. A esto hay que sumar lo que la empresa paga en cotizaciones sociales, que en España se sitúa en torno al 30%, más el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Así, como resume la experta: "Un trabajador que gana 1.500 euros netos al mes, en realidad, le cuesta a la empresa alrededor de 2.600".

Las pymes, en modo supervivencia

Este aumento de costes golpea con especial dureza a las microempresas y pymes, que son las que más lo sufren. Mientras las grandes compañías siguen creando empleo, el peso de las microempresas en la generación de puestos de trabajo ha caído, pasando de generar casi el 22% del empleo en 2019 a poco más del 18% este año, según datos de la CEOE.

Esta situación genera "vértigo" en las empresas más pequeñas, como confirma Alfredo Pérez, dueño de una gestoría.

Pérez explica que para una "empresa pequeñita", enfrentarse a un coste que supone "más del 50 por 100 de su salario" es un gran desafío. Este miedo provoca que muchas pymes entren en un "modo mantenimiento", conformándose con su situación actual ante el temor a las consecuencias de una nueva contratación o un despido. "Te quedas en modo mantenimiento, te conformas por miedo", lamenta Pérez.

Subida de precios y comparación con Europa

Cuando las empresas no pueden compensar los costes invirtiendo en tecnología para ser más productivas o ajustando plantillas, recurren a la otra palanca: los precios. Alfredo Pérez lo ilustra con el sector de la hostelería: "Si a un restaurante le suben los sueldos de las personas que están detrás, ese restaurante tiene que subir los precios, porque si no, no salen los números". Esto explica por qué actos cotidianos, como tomarse un café, resultan ahora más caros para el consumidor.

Aunque el coste laboral por hora en España (25 euros) es más bajo que la media de la eurozona (33 euros), esto se debe a que los salarios también son inferiores. Sin embargo, Victoria Ballesteros ha señalado un dato clave: los costes no salariales en España son más altos que la media europea, representando un 26% frente al 24% de la eurozona.

"Es decir, que nos quitan más", concluye la experta. Este panorama se complica con factores externos como la guerra y debates internos sobre el modelo laboral, aunque recientes rebajas en el IRPF por parte de Hacienda, de hasta 365 euros, suponen un alivio para los trabajadores pero no para los costes brutos que asumen los empleadores.