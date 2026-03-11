Marcos Rupérez, ingeniero industrial: "No está claro que sea más barato un reactor modular que un reactor nuclear tradicional, la diferencia es que se construya en fábrica"

La crisis energética, agravada primero por la guerra de Ucrania y ahora por el conflicto en Oriente Próximo, ha forzado a la Unión Europea a un cambio de rumbo histórico en su política energética. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha admitido que fue un error estratégico abandonar la energía nuclear, anunciando un giro para volver a impulsar esta tecnología como una fuente "fiable y asequible".

Así son los reactores modulares, la nueva apuesta europea

La propuesta de Von der Leyen se centra en el desarrollo de reactores nucleares modulares (SMR, por sus siglas en inglés), una tecnología que busca movilizar 200 millones de euros para su potenciación. A diferencia de las centrales tradicionales, estos reactores son más pequeños y su diseño se basa en la modularidad: se construyen de forma estandarizada en fábricas para luego ser transportados y ensamblados en su ubicación final, un proceso que busca reducir costes y tiempos. Empresas como Rolls Royce ya están desarrollando sus propios modelos.

En el programa 'Herrera en COPE', el ingeniero industrial y experto en energía, Marcos Rupérez, ha aclarado que, aunque se llamen "pequeños", no son para uso doméstico, sino que su tamaño es reducido en comparación con los reactores convencionales de un gigavatio. Según Rupérez, de momento los reactores modulares son "una promesa más bien futurible", con muchos proyectos en desarrollo pero sin una implantación masiva ni una rentabilidad económica clara todavía.

España, a contracorriente del giro nuclear

España es todavía el segundo país de la Unión Europea en energía nuclear, con siete reactores operativos en cinco centrales que generan aproximadamente una de cada cinco bombillas que se consumen, cerca del 20% de la electricidad. A pesar del cambio de postura europeo y de que países como Alemania ya estudian paralizar el desmantelamiento de sus centrales, el Gobierno español mantiene el calendario para desmantelar todas las centrales en 2035.

El experto ha señalado que la energía nuclear, junto a otras tradicionales, aporta "estabilidad a la red y una carga base" que se complementa muy bien con la intermitencia de las renovables. En este sentido, Rupérez ha insistido en que la polarización del debate es un error: "la decisión real no es nuclear o renovable, que eso es una polarización absurda, la realidad es que es nuclear y renovable". Para él, mantener los reactores existentes es una cuestión de sentido común.

Un futuro nuclear para garantizar el presente

Marcos Rupérez ha sido tajante sobre las consecuencias económicas del cierre: si España cierra sus centrales nucleares, el precio de la luz "se encarecería a corto plazo". El debate, según el experto, es si a largo plazo se podría abaratar con más renovables y baterías. Ante la incertidumbre, ha lanzado una advertencia clara: "renunciar a ella [la energía nuclear] en tiempos de problemática energética internacional, igual no es el mejor momento".

Finalmente, Rupérez ha recordado un dato fundamental que a menudo se olvida en el debate: "el 80 por 100 de la energía que consumimos no es ni siquiera eléctrica". Esto significa que ni la nuclear ni las renovables, que de momento solo producen electricidad, son una solución total, y no son sustitutivas directas de los combustibles fósiles. Por ello, la complementariedad de tecnologías se presenta como la estrategia más lógica.