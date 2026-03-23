Consuelo Ordóñez estalla contra la semilibertad de ‘Anboto’: “Se está cumpliendo la última exigencia de ETA”

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) califica de “injustificable” la concesión de un régimen de semilibertad a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’. Su presidenta, Consuelo Ordóñez, recuerda en COPE Euskadi que esta decisión no es un hecho aislado. “Llevamos desde 2022 denunciando terceros grados a asesinos sanguinarios”. Se trata, según advierte, de la culminación de la última fase del “final negociado de ETA”. El Gobierno va a “vaciar las cárceles y punto”.

Un atajo para eludir el tercer grado

La crítica de Covite se centra en la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite a ‘Anboto’ salir de la prisión donostiarra de Martutene de lunes a viernes. El colectivo considera que este mecanismo, ideado como una medida excepcional, “está siendo utilizado con los presos de ETA de forma generalizada", como atajo al tercer grado, para el que es requisito haber cumplido tres cuartas partes de la condena, y desvirtuando por completo su finalidad.

Cartelería de apoyo a los presos de ETA

Se cumple la ley en apariencia, pero se desnaturaliza por completo su finalidad" Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE

En el caso de ‘Anboto’, la asociación recuerda su “historial criminal de extrema gravedad”, con una condena de 793 años y 8 meses de prisión y su vinculación a 14 asesinatos. Ordóñez es tajante al asegurar que, con estas concesiones, “se cumple la ley en apariencia, pero se desnaturaliza por completo su finalidad”. Para Covite, la medida es aún más “inaceptable” porque “no consta ninguna ruptura pública, visible e inequívoca con el entramado político y social que sostuvo y legitimó el terrorismo de ETA”.

Crítica a los “presos mediáticos”

Consuelo Ordóñez ha lamentado que la alarma social salte ahora, cuando desde 2022 la asociación ha emitido numerosos comunicados que “pocos medios han recogido”. La presidenta de Covite denuncia que el foco solo se pone en figuras concretas, afirmando que “hay presos mediáticos igual que hay víctimas mediáticas”. Ha recordado que solo se empezó a hablar de ello con la concesión de beneficios a ‘Txeroki’ y ahora con ‘Anboto’, a quien define como una “‘etarra VIP’ para la izquierda abertzale”.

“El final negociado de ETA”

Ordóñez afirma que estas excarcelaciones progresivas responden a un pacto político. “Se está cumpliendo la última exigencia de ETA” dentro de un “final de ETA negociado que estamos viviendo”. Según su relato, “lo que Zapatero negoció y Rajoy cumplió con todas las exigencias, solo le faltó por culminar esta, vaciar las cárceles”.