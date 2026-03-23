"De los 760 etarras que había condenados sólo 58 cumplen la condena de 24 horas al día desde que Sánchez es presidente del Gobierno"

El periodista Antonio Naranjo ha expuesto este lunes en el programa 'Herrera en COPE' los, a su juicio, "escalofriantes" datos sobre la situación de los presos de ETA desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Según Naranjo, de los 760 etarras que tenían condena en firme, solo 58 cumplen sus penas íntegras en prisión, 24 horas al día.

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Actualmente, según las cifras aportadas por Naranjo, solo quedan 125 presos de ETA en las cárceles. La totalidad de ellos han sido trasladados al País Vasco (121) y Navarra (4), y de los que se encuentran en prisiones vascas, únicamente 58 están en segundo grado, es decir, cumpliendo condena sin disfrutar de salidas.

Un plan para la semilibertad

El periodista ha descrito en el espacio 'Mr. Dato' lo que considera una "medida totalmente arbitraria" para conceder beneficios penitenciarios. El primer paso, ha explicado, fue la transferencia de las competencias penitenciarias al País Vasco para que, al trasladar a los presos, la consejera socialista pudiera otorgarles la semilibertad o el tercer grado que se les denegaba en sus prisiones de origen.

Naranjo ha afirmado que esta actuación busca "cumplir las instrucciones" que Arnaldo Otegi le dio a Pedro Sánchez para "garantizarle su apoyo". Como consecuencia, ha detallado, muchos presos solo tienen que ir a dormir a la cárcel de lunes a viernes o, en algunos casos, logran "salir por completo" de prisión.

Herrer Antonio Naranjo, periodista

Como ejemplo de la situación, el colaborador de COPE ha mencionado la queja de la hija de Tomás Caballero, actual senadora, sobre cómo durante un acto de apoyo al entorno de ETA, "los niños portaban fotografías del asesino de su padre, de manera impune y sin que nadie hable de comisiones del odio ni, por supuesto, lo critique".

El caso de 'Anboto'

En este contexto, el propio Carlos Herrera ha añadido información sobre el caso de la etarra Soledad Iparraguirre, 'Anboto', responsable de al menos 14 asesinatos y condenada a 717 años de cárcel. Según ha informado el comunicador, ya se encuentra en régimen abierto y puede hacer vida normal.

Qué barato sale matar en España" Carlos Herrera

Herrera ha señalado directamente a María Jesús San José, la consejera de Justicia del Gobierno Vasco del PSOE, como la responsable de esta liberación, que ha enmarcado en "un acuerdo entre Sánchez y Otegi a cambio de votos" y ha calificado como "pisotear el dolor de las víctimas por puro cálculo político".

El director de 'Herrera en COPE' ha sido tajante en su valoración: "Qué barato sale matar en España", y ha recordado que "hay condenas por corrupción mucho más severas y gente que se pasa en la cárcel muchos más años por asuntos menores que el de 'Anboto'".