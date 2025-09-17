José María Olmo (44), sobre la reunión Puigdemont - Zapatero: "Estamos viendo síntomas de que se van a convocar elecciones"

La política española se ha convertido en un escenario digno de "una película de los hermanos Marx", como ha apuntado el director de 'La Linterna', Ángel Expósito. La noticia de que José Luis Rodríguez Zapatero encabezará la delegación del PSOE que se reunirá con Carles Puigdemont y el mediador salvadoreño en Ginebra ha desatado un torbellino de análisis y especulaciones. En la tertulia de este miércoles en COPE, los periodistas Diego Garrocho y José María Olmo han desgranado las claves de este nuevo capítulo en las negociaciones entre el Gobierno y el independentismo catalán.

Diego Garrocho ha señalado que este movimiento "viene a ratificar lo que se viene sabiendo", y es que "en la negociación con Puigdemont y en general con el independentismo, Zapatero tiene un papel preferente". El periodista considera que este es uno de los aspectos "menos exhibibles" del expresidente, y no descarta que en los próximos meses se conozcan más detalles sobre su implicación que sorprendan a la opinión pública.

Zapatero, el mediador preferente en la negociación

Por su parte, José María Olmo, periodista de 'El Confidencial', ha ido un paso más allá y ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un adelanto electoral. "Tengo la sensación de que este modelo está agotado", ha afirmado, para luego añadir: "No sé si se van a convocar ya elecciones, pero es verdad que estamos viendo síntomas que me llevan a sospechar que pueden estar cerca". Según Olmo, esta situación se produce en un contexto en el que Puigdemont ha adelantado el curso político.

Olmo argumenta que "Junts está de alguna forma sobreactuando" y necesita que "estas visitas se produzcan cada vez con mayor frecuencia" para mantener la imagen de que tienen sometido al PSOE. Recuerda que no ha pasado ni un mes desde la última reunión de Zapatero con Puigdemont y que la semana pasada fue Salvador Illa quien se encontró con él, tal y como se puede leer en las declaraciones del líder del PSC. Sin embargo, la realidad, según el periodista, es que "estos dos años de negociaciones no han servido para que Junts pueda atribuirse ningún avance o ningún logro más o menos considerable", lo que ha provocado la preocupación en las filas del partido por el ascenso de la extrema derecha de Aliança Catalana.

Desde la otra perspectiva, Olmo cree que el encuentro también responde a la necesidad del Partido Socialista de "mantener la idea de que consiguen todavía, aunque vayan perdiendo elección tras elección, un apoyo suficiente en el Congreso como para seguir gobernando", aunque la duda, como él mismo ha concluido, es "no sabemos cuánto tiempo, claro". Una situación que refleja la fragilidad del Gobierno de un Sánchez que se autodenomina como 'el gran conseguidor'.