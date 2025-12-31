"En 24 horas subirá la factura de la luz, aunque no a todos por igual; cada hogar en España va a pagar de media unos 800 euros en 2026, que no es poco, para afrontar el coste"

La experta económica Marta Ruiz ha desgranado en el programa 'Herrera en COPE', con Sergio Barbosa, las claves de la factura de la luz para 2026. A pesar de que el Gobierno confía en que los ciudadanos pagarán menos, la realidad es que a partir del 1 de enero suben los cargos y peajes un 10%.

La subida no afectará a todos por igual

El ejecutivo basa su optimismo en las previsiones a futuro del mercado eléctrico, que apuntan a una bajada de precios por la mayor aportación de energías renovables. Sin embargo, esta bajada solo beneficiará directamente a los consumidores con tarifa regulada (PVPC). El 70% de los usuarios, que están en el mercado libre, no verán esa rebaja de forma inmediata.

De hecho, tal y como explica el experto en energía Jorge Sanz, "hay 21 millones y medio de consumidores a los que la subida de los peajes y cargos no se les va a compensar a corto plazo". Para estos usuarios, que tienen un precio pactado con su comercializadora, "habrá un incremento de la factura del 2,5% en media anual" y solo notarán una posible bajada cuando les toque renovar sus contratos.

El precio del gas, la clave del recibo

Expertos como Antonio Aceituno, de Tempos Energía, recuerdan que el factor decisivo no está en el BOE, sino en el mercado. "Lo que de verdad importa en la factura no está en el BOE, está en el mercado, y eso depende, sobre todo, del gas}"], advierte Aceituno. Mientras el gas se mantenga en el entorno de los [{30 euros megavatio hora, no habrá problemas, pero cualquier subida impactará en la luz. De momento, el coste medio para un hogar este año se situará en unos 800 euros.

El fantasma del gran apagón de 2025

Este debate sobre los costes se produce con el recuerdo del gran apagón del 28 de abril de 2025, que evidenció la vulnerabilidad del sistema eléctrico español. Desde entonces, Red Eléctrica ha reforzado la red con energía más estable pero también más cara, como la nuclear y los ciclos combinados, lo que ha supuesto un sobrecoste de 1.000 millones de euros para asegurar el suministro y evitar nuevos colapsos.